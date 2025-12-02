Fútbol/Selección. Alexia Putellas, elegida 'MVP' de la Liga de Naciones 2025

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas fue reconocida este martes como la 'Jugadora Más Valiosa' de la Liga de Naciones 2025 tras la conquista por parte de España del título al derrotar a Alemania por 3-0 en el partido de vuelta de la final disputado en el Estadio Riyad Air Metropolitano.

La de Mollet del Vallès se llevó este galardón después de ser de nuevo pieza clave durante el torneo tanto para Montse Tomé como para Sonia Bermúdez, anotando un total de cinco goles en ocho de los diez partidos que jugó.

La doble Balón de Oro, que se perdió los dos primeros choques de la fase de grupos ante Bélgica e Inglaterra por lesión, fue indiscutible en los otros ocho, marcando un doblete en el 7-1 ante Portugal y luego tres tantos en la semifinal ante Suecia, dos en la ida, uno de ellos de muy bella factura de falta directa, y el del triunfo en Goteborg.

Por otro lado, su compañera de selección y del FC Barcelona Claudia Pina fue elegida la 'MVP' de la final, gracias en buena parte a su decisiva actuación en la vuelta del Metropolitano donde hizo un doblete, el tercero en esta edición en su haber tras los firmados ante Inglaterra en la fase de grupos y en la ida de semifinales ante Suecia. En total, la catalana ha acabado como 'pichichi' de esta edición de la Liga de Naciones con ocho dianas, empatada con la belga Tessa Wullaert.