Fútbol/Selección.- Alexia Putellas: "Hemos tenido que practicar otro tipo de fútbol"

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La futbolista española Alexia Putellas subrayó haber "tenido que practicar otro tipo de fútbol" sobre el césped embarrado para vencer este martes por 0-1 a Suecia en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina, clasificándose para una final cuyo partido de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano tendrá a la afición "claramente" como su "jugador número 12".

"Son muchas cosas que creo que han hecho que no tuviéramos nuestro mejor partido. Principalmente el campo estaba impracticable, nos resbalábamos todo el rato porque acumulabas barro en la suela. No es excusa porque es para los dos equipos, pero evidentemente nuestra propuesta es mucho más de juego, de conectarnos entre nosotras y mucho más pase que ellas, que es un fútbol más directo; entonces claramente nos perjudicaba", declaró a RTVE desde el Gamla Ullevi de Gotemburgo.

"Pero bueno, a pesar de eso el equipo se ha sabido sobreponer, hemos tenido que practicar otro tipo de fútbol y lo importante es que hemos competido y que hemos ganado el partido", afirmó la mediapunta del FC Barcelona, testigo del debut de su compañera de club Clara Serrajordi. Y por ese aspecto fue preguntada.

"Es una promesa que tiene muchísimo fútbol. Lo dije en unas entrevistas en el club que también preguntaban por ella, que al final te da la sensación de que lleva muchos años en la élite por cómo entiende el fútbol, por cómo toma las decisiones", dijo.

"Muy contentas por ella, por debutar, y espero que sumemos otra jugadora importante para el proyecto de la selección de presente y de mucho futuro", apostilló Putellas, autora del único gol del encuentro en el minuto 75 para sellar el acceso de la 'Roja' a la final del torneo.

En este sentido, la vuelta será en el Metropolitano. "Muy contentas. Con la selección nunca hemos tenido oportunidad de jugar en este estadio en Madrid, la vuelta encima. Entonces esperamos que la gente nos acompañe, será claramente el jugador número 12, será muy importante por lo que te digo, porque es una final y porque es la vuelta. Entonces nos queremos llevar este título y los esperamos todos ahí", zanjó Putellas.