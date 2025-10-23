Fútbol/Selección.- Alexia Putellas se incorpora al grupo y estará lista para la semifinal ante Suecia

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas estará lista para la ida de la semifinal de la Liga de Naciones 2025 ante Suecia de este viernes en La Rosaleda de Málaga después de incorporarse al grupo en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La doble Balón de Oro no había podido entrenar todavía con sus compañeras, una medida que parecía más de precaución y para no cargar a la futbolista que el lunes, en la primera sesión abierta al público, apenas había estado unos minutos antes de retirarse al interior de las instalaciones.

Sin embargo, la de Mollet del Vallès también se quedó en el gimnasio en el entrenamiento del martes del equipo que dirige Sonia Bermúdez que por fin pudo tener a una de sus principales referentes y a sus 23 convocadas este miércoles para continuar afinando la puesta a punto para este primer importante choque del viernes donde la campeona del mundo tratará de lograr el mejor resultado posible para la vuelta del martes 28 en Gotemburgo.

La número uno del ranking de la FIFA hará este jueves su último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 10.30 y después de comer cogerá un avión rumbo a Málaga donde el viernes jugará a las 20.00 horas ante el combinado sueco.