Fútbol/Selección: Athenea del Castillo: "Lo que destaca de esta selección es su autoexigencia"

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La extremo de la selección española Athenea del Castillo aseguró este martes que están "supercontentas" por tener ya la clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa de Suiza y que sólo se centran en ellas mismas y en dar su "mejor versión" más allá de ser consideradas candidatas al título porque si algo destaca del equipo "es su autoexigencia". "Estamos supercontentas por conseguir la clasificación para cuartos, que al final era el objetivo. Ahora es momento de disfrutar y a partir de este miércoles es hora de empezar a trabajar en el partido de Italia, que es muy importante y queremos darlo todo", señaló Del Castillo en rueda de prensa. La jugadora del Real Madrid recordó que "el equipo lleva trabajando muchísimo tiempo para momentos como los vividos" hasta el momento en el torneo. "Estamos muy contentas con los resultados que estamos consiguiendo y sobre todo por las sensaciones del equipo, que al final es lo más importante. Queremos seguir en esta línea", manifestó. La cántabra se mostró "supercontenta" por estar en la Eurocopa porque "es muy difícil entrar en las listas y se quedan grandes jugadoras fuera". "Estoy contenta por tener minutos, por poder aportar mi granito de arena al equipo y ojalá pueda seguir siendo así", indicó la extremo. En este sentido, dejó claro que, "por supuesto", todas las jugadoras asumen su papel y que están "para inicio y para no". "Cada una de las 23 estamos preparadas para el rol que nos toque desempeñar en los diferentes partidos. Hay un montón de partidos, diferentes contextos, tenemos diferentes recursos y al final eso es superimportante para un equipo. A dar el máximo en lo que nos toque participar", subrayó. "Si no me toca salir de inicio, estoy pendiente de pequeñas debilidades que pueda tener el equipo rival, por dónde puedo hacer daño y por dónde puedo atacar, y si empiezo de inicio, pues intentar dar el máximo y absorber al máximo los consejos que me dan desde fuera e intentar aportar mi granito de arena en el uno contra uno y en todas las cosas que se me vengan en el partido", añadió al respecto. Tampoco está disgustada por su papel hasta ahora porque no olvida que "hay compañeras que todavía no han podido aportar ningún minuto". "Es muy difícil entrar en los once y en los cambios. Al final, ni te sabe a poco ni a mucho, las 23 por supuesto que queremos jugar los 90 minutos de todos los partidos, pero hay partidos y momentos, y Montse (Tomé, seleccionadora) es la que decide y nosotras estamos para ayudar y aportar al equipo en el rol que nos toque", explicó. Del Castillo, que reconoció que está tratando de ver todos los partidos porque "es bueno ir conociendo niveles" y que le está "gustando mucho Francia", advirtió que no están pendientes del posible cruce de cuartos. No nos centramos en eso, nos centramos en nosotras mismas, en dar nuestra mejor versión, en querer ganar todos y cada uno de los partidos y eso pasa por ganar contra Italia y luego a partir de ahí veremos quién nos toca", zanjó. " Por ello, Del Castillo apuntó que encararán "exactamente igual que cualquier otro partido" el duelo final del viernes ante Italia, donde el empate les vale para ser primeras de grupo. "Sobre todo por poder seguir con las sensaciones, con el juego que llevamos realizando y porque al final queremos ganar todos y cada uno los partidos. Va a ser un partido muy intenso que nos va a exigir nuestro máximo nivel de concentración, de juego y de rendimiento", comentó. Del grupo Además, recalcó que "no" se sienten "favoritas" para el título por su buen arranque en la Eurocopa. "Para mí, el favorito es el que ha ganado el torneo anterior y en este caso es Inglaterra. Nosotras tenemos la ilusión, por supuesto, de llegar a lo máximo en esta competición", puntualizó al de Solares. La internacional sabe que llevan "muchísimo tiempo trabajando para que los resultados se vean reflejados" y destacó del combinado nacional "su autoexigencia". "Queremos llegar siempre al máximo entrenando, compitiendo, y sobre todo creo que la alegría que está cogiendo el grupo de esa juventud y madurez que hay. Creo que nos contagiamos unas a otras y que eso es lo que está haciendo que esta selección vaya hacia adelante, que estemos viendo grandes resultados y que las 23 estén muy muy contentas de poder estar aquí", afirmó. Preguntada por Alba Redondo, aquejada de molestias que la están impidiendo participar, resaltó que "es una persona superpositiva" y que esperan que esté lista "cuanto antes". "Ella aporta siempre su granito de arena, esté donde esté, es una persona muy querida en el vestuario", expresó de la delantera. Finalmente, la jugadora madridista fue preguntada por su tiempo libre en la concentración, confesando que no desconecta "mucho" porque se pasa "todo el día pegada" a María Méndez, con la que tiene una gran amistad. "Todavía soy joven y tengo la mente siempre pensando en lo mismo, que es en el fútbol, fútbol, fútbol. Es un mes superintenso y de ser fuerte mentalmente y de estar centradas en el objetivo", detalló. También está leyendo un libro "sobre el liderazgo y el trabajo en equipo". "Es algo superimportante, sobre todo de cara al año ilusionante que tenemos en el Real Madrid. Creo que es muy importante encontrar ese liderazgo que pronto quiero tener en el club, y a partir de ahí, todo lo que absorbo aquí, que es algo sobre todo de lo que puedo aprender para mejorar en el entorno de trabajo del club, ir conociendo a la gente, a mis compañeras", sentenció.