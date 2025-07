Fútbol/Selección: Athenea quiere a Alemania en ‘semis’ “por lo que pasó en los Juegos”

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La delantera de la selección española Athenea del Castillo mostró la alegría del equipo después sellar el billete a semifinales de la Eurocopa, donde confesó ciertas ganas a Alemania, "por lo que pasó en los Juegos Olímpicos" el pasado verano. "Estamos muy contentas, el equipo lo ha dado todo, hemos conseguido la victoria, estamos muy contentas de estar en semifinales. El ambiente ha sido espectacular y ojalá se pueda repetir", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. Athenea abrió la lata en la victoria sufrida contra Suiza este viernes para estar en semifinales, donde España se medirá el próximo miércoles contra Francia o Alemania. "Son dos grandes selecciones, es cierto que igual, un poco más Alemania, por lo que pasó en los Juegos. Ambas son del máximo nivel y a la que nos toque vamos a dar el máximo", confesó sobre la semifinal. "El equipo ha creado muchas ocasiones, no las hemos aprovechado y al final es cierto que se ha atascado un poco. Pero el equipo ha estado bien, ha estado fluido y hemos conseguido la victoria", apuntó, explicando que por fin tendrá a su padre con ella el próximo partido y que tuvo un susto con el tobillo. "En el penalti se me ha torcido el tobillo pero ahora está en caliente, creo que será el golpe, estaré bien, a dar el máximo", afirmó. "Viene a semifinales. Tenía cinco día libres y al final lo ha conseguido. 'Tenéis que ganar que quiero ir', me dijo", terminó.