Fútbol/Selección: Cata Coll: "Estuve siete días muy mal, pero las compañeras me han apoyado en los malos momentos"

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La internacional española Cata Coll ha reconocido que lo pasó "muy mal" durante el primer tramo de la Eurocopa, en el que no pudo jugar tras sufrir una amigdalitis que se quedó "en un susto", pero ha confesado que sus compañeras la han apoyado y le han demostrado que son un verdadero "equipo". "Vine con muchas ganas de esta Eurocopa, con ganas de aportar al máximo. Los tres primeros partidos me tocó verlo desde fuera y tenía ganas de poder debutar. Es un sueño más que he conseguido, el de jugar una Eurocopa, y estoy contenta por eso", señaló en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE). "A mi padre le digo que siempre tiene que pasar algo; en los Juegos, lo de la nariz; ahora, la amigdalitis. Las cosas pasan por algo y veremos por qué pasó esto", añadió. La portera balear, que regresó a la titularidad en cuartos ante Suiza, explicó cómo vivió su proceso de amigdalitis, que le hizo perderse los tres primeros partidos de España en la cita continental. "Estuve siete días muy mal, ni comía ni bebía. Además, también te sientes sola porque no puedes salir de la habitación, no quería contagiar a nadie. Fueron días jodidos", confesó. "El fútbol pasó a un segundo plano. Me quería recuperar bien, quería volver a sonreír, porque ni podían hacerme bromas, pero por suerte pasó, me cuidaron bien y fue un susto. Las compañeras me preguntaban siempre. Alguna entraba a escondidas en la habitación a verme y se portaron muy bien conmigo. Esto es lo que se llama equipo, que en los momentos malos te apoyen", continuó. También desveló que en el partido contra Italia, el último de la fase de grupos, estaba "para jugar y al 100%". "Al final te falta eso, que cuando estás mala no te sientes con fluidez, pero estaba bien para jugar. Decidieron poner a Adri, me pareció bien y cuando alguien lo está haciendo bien tienes que darle esa confianza y devolvérselo. Fue una decisión de la entrenadora, se acepta y a seguir entrenando para poder estar bien", subrayó. En este sentido, se deshizo en elogios hacia Nanclares. "Le dije que confiara en ella, que jugara a lo que sabe. Creo que es una gran portera, le dije que fuera ella misma y que si está aquí es por algo. Se lo merecía, hizo tres partidos increíbles. No hay nada mejor que ser tú, disfrutar de lo que haces y cuando es así, es cuando mejor te sale", indicó. Por otra parte, aseguró que todas en el vestuario se llevan "muy bien y "se nota el buen ambiente". "Con este equipo, a muerte. Se está notando en el campo la fluidez que tenemos fuera", dijo. "Siempre exigíamos hablar de fútbol y se está consiguiendo, es el objetivo que teníamos. Ahora nos preguntáis más por fútbol que por cosas externas. Es lo que queremos, hablar de lo que hacemos cada a día, que el país nos siga por jugar al fútbol. Queremos demostrar que sabemos jugar a fútbol, que somos una selección de puta madre y que queremos ir a por más", advirtió. Por último, bromeó sobre una apuesta que ha hecho con Vicky López, que en el entrenamiento del domingo llevó una banda en la cabeza. "Lo que no sabéis es que yo fui la que perdió, no ella. Estaba Vicky en el vestuario con eso en la cabeza y le dije 'no te atreverás a salir con eso. Si sales, ganas algo'. No voy a decir lo que ganó, pero lo ha conseguido. Tenía que estar durante todo el entrenamiento, que la viera la prensa y he perdido yo", dijo entre risas.