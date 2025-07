Fútbol/Selección: Cata Coll: "Ha sido un partido de mucha construcción y mucha paciencia"

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La futbolista internacional española Cata Coll ha definido este viernes como "un partido de mucha construcción" y también "de mucha paciencia" su victoria por 2-0 ante la selección de Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa Femenina, que se está disputando precisamente en suelo helvético. En declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, la portera de la 'Roja' admitió que "sobre todo cuando no entraba el gol" sí que sufría. "Es de esos partidos que te cuesta, que ves que no entra, que a lo mejor ya ellas en la mínima te meten un gol... Y sí que lo piensas, pero creo que ha sido un partido de mucha construcción, de mucha paciencia y creo que hemos jugado con esto; y ahora, a por lo que viene", comentó. Tras estar varias semanas ausente por amigdalitis, Coll fue titular por primera vez en este torneo. "Contenta, obviamente. Es un sueño estar aquí. Al final venía con muchas ganas, pasó lo que me pasó, pero ya recuperada y contenta por la victoria de hoy", resumió la del Barça. "Somos profesionales, creo que todo el mundo está preparado para jugar. Me he enterado hoy, pues con las mismas ganas de siempre, de apoyar al equipo. Como digo, creo que este pase es historia, vamos a crear nuestra propia historia y vamos a por más", vaticinó la portera. "Éste con la final de Champions en San Mamés, creo que es de los partidos más 'tops' que he vivido. Emocionante, y Suiza es un país increíble, encantador. Me quedo con la gente de aquí, que creo que se merece el todo respeto del mundo", destacó sobre el comportamiento de la afición local en el Estadio Wankdorf de Berna. De cara a las 'semifinales', apenas Coll se 'mojó' sobre elegir entre Francia o Alemania como próximo rival. "La verdad que me da igual, creo que tienes que enfrentarte a los grandes equipos para ganar esta EURO. El que venga, pues vendrá y lo enfrentaremos de la mejor manera. Tenemos un equipo ambicioso, queremos ir a por más y creo que está claro el objetivo de este equipo", concluyó la portera ya titular de la 'Roja'.