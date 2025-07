Fútbol/Selección.- Claudia Pina: "Quedamos selecciones con un alto nivel y un gol te manda para casa"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La extremo internacional española y del FC Barcelona Claudia Pina ha comentado este martes que en los cuartos de final de la Eurocopa 2025 quedan selecciones "con un alto nivel" y que a estas alturas de torneo "un gol te manda para casa", además ha apuntado que para la selección es "un reto" ganar a Suiza y meterse en semifinales. "Mentiría si dijera que no creo que somos uno de los equipos fuertes de esta Eurocopa. Son muchos años trabajando, pero no pensamos en lo de ser favoritas. Pero está Francia, Inglaterra es la que ganó el último torneo, hay selecciones muy buenas. Ahora estamos centradas en Suiza, que tiene un plus pudiendo jugar en casa. Quedamos selecciones con un alto nivel y al final te meten un gol y te manda para casa", comentó la extremo de la selección española en rueda de prensa. Pina apuntó que ahora llegan los partidos en los que se juegan "absolutamente todo" y que tienen en la cabeza a Suiza. "Va a ser muy complicado con un estadio lleno y con toda su afición. Jugamos por detrás en ese sentido, pero el equipo va a salir a por todas. Es un reto para nosotras intentar ganar a la anfitriona y meternos en esas semifinales", añadió. La jugadora del Barça destacó que Suiza es un equipo "bastante sólido" con un centro del campo "muy sólido", que tiene tres jugadoras que "se complementan muy bien". Por ello, apuntó que será importante tener el balón: "Somos muy buenas en ese sentido, igual que leyendo los espacios. Tenemos que ir a por todas e intentar meter el máximo de goles posibles". La catalana afirmó que están construyendo "un grupo muy bonito fuera del campo", algo "importante" para que "todo sea más ameno" durante la concentración y que "salgan mejor las cosas dentro del campo". "Es positivo para nosotras seguir creciendo, es lo que necesitamos para poder rendir al máximo y ser una gran selección y poder ganar grandes torneos como este", expuso. Sobre su gran momento de forma, Claudia Pina reseñó que intenta hacer el plan de partido, su juego, pasárselo bien e intentar dar el máximo en cada jugada. "En los últimos partidos he estado metiendo más goles, pero eso no significa que todo dependa de mí. Estamos viendo el gran rendimiento de todas mis compañeras, llevamos muchísimos goles en esta Eurocopa, así que no hace falta ni que los meta yo", agregó. "Desde pequeña me ponían en mi terraza un peto en una esquina e intentaba meter el balón ahí. Mi padre siempre me dice que no paraba de chutar y chutar. Por suerte, últimamente están yendo bien los chutes. Obviamente me gusta mucho chutar de fuera del área y es una de mis características. Intentaré seguir probándolo, ojalá entren muchísimos más goles así", dijo sobre su facilidad para hacer goles desde fuera del área. La internacional española confesó que han ensayado penaltis. "Nos encanta chutar y estamos todo el día pidiendo chutar. Obviamente no sé quién tiraría esos hipotéticos penaltis. Espero no tener que llegar a ellos, que si no igual se nos para el corazón. Hemos practicado, pero no sé si estaré o no entre las elegidas", expresó. "Llevamos tres partidos y tres goles en contra, y somos una de las selecciones que menos goles ha encajado. Te meten en acciones a balón parado o en alguna contra, porque con nuestro juego, los rivales tienen más ocasiones o más ventaja en ese sentido de poder salir a la contra y hacerte daño. Obviamente sabemos que hay que controlar esas acciones, intentar tener bien las vigilancias, pero al final es fútbol y si el rival te mete un gol pues tendrás que intentar meter dos", indicó Pina sobre los resquicios defensivos de España a balón parado. La de Moncada y Reixach también resaltó la importancia de compañeras como Mariona Caldentey y Alexia Putellas. "Lleva durante muchos años ya demostrando la jugadora que es y todo lo que aporta al equipo durante 90 minutos en el campo, que no son sólo goles o asistencias, sino lo que le da al juego de España. Es una jugadora muy importante y es imprescindible para el equipo", dijo sobre la balear. "Alexia desde el día uno me acogió muchísimo, siempre me ha dado consejos, me ha ayudado dentro y fuera del campo. A día de hoy por suerte podemos tener muchas más fotos celebrando goles juntas y espero que puedan ser muchas más", comentó Claudia Pina sobre la posibilidad de compartir equipo con una de sus referentes. Por último, la máxima goleadora de la última Liga de Campeones habló sobre las precauciones que tiene para no poner en riesgo su salud durante el torneo. "Tenemos mucho cuidado, al final queremos estar al 100% para poder competir y que no afecte al equipo. Son cosas que pueden pasar, y hay que intentar llevarlas de la mejor manera posible", apuntó al respecto después de saber que Suiza no se entrenó este martes a causa de que varias jugadoras se encontraban indispuestas.