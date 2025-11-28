Fútbol/Selección.- Crónica del Alemania - España: 0-0

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de fútbol ha firmado un empate sin goles (0-0) ante Alemania en el partido de ida de la final de la Liga de Naciones, en el que las de Sonia Bermúdez, con la guardameta Cata Coll como principal figura gracias a cuatro paradas salvadoras, se vieron claramente superadas por su rival, lo que deja mucho trabajo por hacer para la resolución de todo el martes en el Riyadh Air Metropolitano.

A pesar de salir con todo, la campeona del mundo y defensora del título fue incapaz de crear verdadero peligro al combinado de Christian Wück, que tuvo las ocasiones más claras. De hecho, España logró sobrevivir en una primera parte con cuatro paradas de Cata Coll y un balón salvado sobre la línea por Irene Paredes, en la que quedaron en evidencia sus deficiencias defensivas y en la que solo inquietó con un disparo de Esther González al palo.

Mejoró en el arranque de la segunda mitad, pero su falta de ideas en ataque dio aire a un rival que estrelló dos balones en el poste y que tuvo la oportunidad de anotar en el descuento a portería vacía aprovechando la salida de Coll. Sin embargo, el marcador no se movió y todo llegará igual al Riyadh Air Metropolitano, donde el martes se coronará a la nueva campeona de la competición.

En el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, España se mostró irreconocible en los primeros 45 minutos, claramente superada por un combinado germano que encontró su mejor arma en las internadas de Klara Bühl. La delantera del Bayern de Múnich avisó nada más comenzar con un remate que atrapó Cata Coll, y en la siguiente jugada vio cómo Irene Paredes desbarataba su nuevo intento en otra ocasión clarísima.

Las de Sonia Bermúdez no encontraban su juego, nada finas en la salida del balón, con jugadoras como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas desconectadas. En el minuto 20, Coll apareció para atajar otro disparo de Bühl, que desbordaba una y otra vez a Ona Batlle, y antes de que se cumpliese la primera media hora Alemania dispuso de las dos mejores oportunidades de la primera mitad.

Franziska Kett probó fortuna en el 27 con un zurdazo ante el que sacó una mano providencial la portera balear, que en el rechace también detuvo el intento a bocajarro de Bühl. Solo dos minutos más tarde, las campeonas del mundo volvieron a salvarse cuando Paredes sacó sobre línea de gol el esférico a una Jule Brand que ya celebraba el tanto.

España sufría y contaba los minutos para el descanso, aunque antes de eso Coll todavía tuvo que atrapar un balón suelto en el área cuando el ataque alemán ya se disponía a rematar. Sin embargo, el intermedio parecía refrescar las ideas del grupo de Bermúdez, que apenas necesitó unos minutos en la reanudación para demostrar su mejora.

Fue Alexia Putellas la que primero lo intentó con un disparo desviado en el primer minuto y luego con un zurdazo que se marchó rozando el palo. Las españolas comenzaban a carburar y encontraron la mejor ocasión un poco más tarde, en el 52, con un cabezazo de Esther González que repelió el travesaño.

Las de Christian Wück respondieron con un centro al que no llegó por poco Janina Minge, y en un nuevo córner el testarazo de Sjoeke Nüsken se fue por encima del larguero. Con el paso de los minutos, el cuadro teutón ganaba peso, y Bühl volvió a aparecer para estrellar otro balón en el palo; seis minutos después, fue el travesaño el que evitó el gol de Brand.

A poco más de diez minutos para el final, el VAR hizo acto de presencia para dejar sin castigo una mano en el área de Paredes. España buscaba espacios, pero sin arriesgar demasiado, consciente de que el empate era el mal menor dadas las circunstancias. Shekiera Martinez pudo dar la victoria a Alemania en el último minuto, pero Coll salió para evitar que rematase bien y el balón se perdió por el fondo. Así, todo se decidirá el Madrid.

FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ALEMANIA, 0 - ESPAÑA, 0. --ALINEACIONES. ALEMANIA: Berger; Gwinn, Knaak, Minge, Kett; Brand, Sens (Hendrich, min.92), Nüsken; Bühl, Cerci (Alara, min.69) y Anyomi (Martinez, min.73). ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, León (Méndez, min.77), Carmona; Bonmatí (Del Castillo, min.77), Aleixandri, Putellas; Caldentey, González (Imade, min.86) y Pina (Navarro, min.63). --ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). Amonestó a Brand (min.69) por parte de Alemania y a Aleixandri (min.18) por parte de España. --ESTADIO: Fritz-Walter.