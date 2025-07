Fútbol/Selección: Crónica del Alemania - España: 0-1

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol rompió otra barrera y luchará por conquistar el próximo domingo el título de la Eurocopa de Suiza después de acabar con su maldición ante Alemania, a la que derrotó este miércoles por 0-1 en Zurich en la semifinales gracias a un gol de Aitana Bonmatí en la segunda parte de una prórroga que decidió un partido tenso y de poder a poder entre dos estilos diferentes. Casi dos años después de hacer historia en Australia y Nueva Zelanda con el título mundial, España buscará ahora el doblete y cerrar un ciclo ganador con su primera final continental. Necesitó, como se preveía, una noche de máxima concentración para finiquitar a su 'bestia negra', que al noveno intento claudicó por fin, no sin presentar la resistencia esperada y de poner caro el billete para la final ante Inglaterra, reedición de la de la Copa del Mundo. Aitana Bonmatí fue la gran protagonista con su gol en el minuto 113, otro para la historia del fútbol nacional, un remate inteligente, y según confesó tras el encuentro, también estudiado, aprovechando a una Ann-Katrin Berger algo descolocada y que no pudo evitar que entrase por su palo. Hasta ahí, había habido ocasiones para ambas, mejores quizá para las españolas, aunque fue Cata Coll la que regaló media hora más con una doble parada mágica pasado el minuto 90. Como estaba previsto, Alemania salió dispuesta a conceder poco a la campeona del mundo. Christian Wück colocó una línea de cinco, con las dos carrileras muy defensivas, y de cuatro centrocampistas por delante de Berger, una vez más protagonista hasta el 1-0, para desactivar el juego de posesión de las españolas, a las que les costó entrar bien al partido, con susto muy tempranero de Bühl que perdonó en su mano a mano con Cata Coll. El combinado germano lo tenía claro. Ordenado y junto, no dejaba jugar cómoda a una 'Roja', cuyas futbolistas más talentosas, principalmente Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, recibían casi siempre de espaldas y con dificultad para girarse, con el riesgo añadido de una pérdida que facilitase su fútbol directo de transicón, que fue con el que más peligro creó porque a la hora de construir encontró muchas más dificultades. Y España no encontró vías para amenzar de inicio, más allá de un intento lejano de Patri Guijarro, mientras que Bühl continuaba dando sensación de peligro cada vez que podía. Sin embargo, poco a poco, el equipo de Montse Tomé fue asentándose, lo que le permitió al menos tener más control del choque. Grandes ocasiones no tuvo, salvo una muy buena de Esther González que cazó un balón perdido en el área, pero cuyo remate, potente, pero centrado, encontró la réplica de Berger. Con todo, el tramo final de la primera mitad fue de la selección española, a la que le faltó un mejor acierto para haberse ido al descanso por delante en el marcador del Letzigrund. La campeona del mundo apretó y metió una marcha más, pero el palo, en un gran cabezazo de Irene Paredes, y la portera alemana, sobre todo con una gran mano a González, más activa con el paso de los minutos ante las tres centrales rivales, tras un sensacional envío de Guijarro, dejaron las tablas al descanso. Tomé decidió no meter cambios para los segundos 45 minutos, sin variaciones tampoco en el guion que había impuesto la doble campeona del mundo. Bühl seguía siendo la que más peligro llevaba, pero las ocasiones eran para las españolas, con Ona Batlle no consiguiendo conectar correctamente ante la salida de Berger y con Aitana Bonmatí viendo como su disparo dentro del área lo sacaba a tiempo Kleinherne cuando iba a puerta. Un error en la salida de balón provocaba otra contra germana con Coll manteniéndose firme para repeler su escorado disparo. Y es que cada pérdida de la ‘Roja’ llevaba rápida y peligrosamente a la ocho veces campeona de Europa al área de Coll. Tomé optó por Salma Paralluelo como primer revulsivo y para intentar variar el ataque y a las tres inamovibles centrales rivales. Bonmatí no llegó por poco a un envío por la izquierda de Olga Carmona en otra buena opción de la ‘Roja’ antes de que el partido entrase en el tramo donde los errores y los aciertos valen doble. Athenea del Castillo, por una Claudia Pina menos brillante, fue el siguiente recurso para agitar el choque, otra vez más inclinado hacia el área de Berger, donde a las españolas les faltaba el tino en el último pase. Bühl, una vez más, puso el corazón en un puño en un lanzamiento de falta y Paralluelo no llegó por milímetros a un gran pase de la extremo de Solares, pero fue Coll la gran protagonista con una sensacional doble parada cuando el reloj ya avistaba la prórroga que se encargaría de decidir el segundo finalista. En el tiempo extra, con más espacios, hubo alternativas para ambos lados, aunque a Del Castillo no llegó por poco a un gran pase de Paralluelo, de extremo ante la entrada de Cristina Martín-Prieto por una Mariona Caldentey, con destellos, pero irregular y ya cansada. Y cuando los penaltis empezaban a asomar, Aitana Bonmatí, la última en llegar a la Eurocopa tras superar una meningitis vírica, leyó bien un buen pase para sorprender a Berger y dar una ventaja que la ‘Roja’ ya no soltaría para ganarse el derecho al doblete. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ALEMANIA, 0 - ESPAÑA, 1 (0-0, al descanso y al final del tiempo reglamentario). --ALINEACIONES. ALEMANIA: Berger; Wamser, Kleinherne (Lohmann, min.97), Minge, Knaak, Kett; Brand, Dabritz (Dallmann, min.64), Senss (Schüller, min.113), Bühl; y Hoffmann (Cerci, min.86). ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Méndez, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Caldentey (Martín-Prieto, min.103), González (Paralluelo, min.68) y Pina (Del Castillo, min.77). --GOLES. 0-1, minuto 113. Aitana Bonmatí. --ÁRBITRA: Edina Alves (BRA). Amonestó a Dabritz (min.17), por Alemania, y a González (min.20), Guijarro (min.107) y Paralluelo (min.111), por parte de España. --ESTADIO: Letzigrund de Zurich. 22.432 espectadores.