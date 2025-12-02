Fútbol/Selección.- Crónica del España - Alemania: 3-0

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de fútbol se coronó este martes de nuevo campeona de la Liga de Naciones después de ganar con autoridad por 3-0 a Alemania gracias a una magnífica segunda mitad donde, liderada por Claudia Pina, sometió con fútbol y contundencia a su rival, desarbolada en un Estadio Riyadh Air Metropolitano que vivió una noche histórica.

España defendió uno de los dos tronos que tiene en su poder. Lo hizo tras un partido en el que fue de menos a más para acabar dándose un festín ante la ocho veces campeona de Europa, que se fue hundiendo poco a poco después de que dos jóvenes talentos españoles, Claudia Pina, MVP del partido, y Vicky López la tumbasen con su tremenda calidad.

Y todo con un Metropolitano histórico, que reunió a 55.843 espectadores, nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina, que recompensó este apoyo con su fútbol y un tercer título en menos de tres años, un consuelo de mucho valor para la amargura de la pasada Eurocopa y que confirma que este equipo tiene aún margen para seguir en una cima a la que le ha costado llegar y de la que parece que no se quiere bajar de la mano de una Sonia Bermúdez que inicia del mejor modo posible su periplo al frente de la 'Roja'.

Ya el pitido inicial dio paso a un primer acto trepidante. Como si no quedase tiempo, las dos finalistas se lanzaron a por el gol, cada una con sus argumentos, y las dos lo pudieron conseguir, pero les faltó tino en los metros finales, sobre todo a la campeona del mundo, que tuvo tres muy claras. La primera, nada más arrancar el partido, con Esther González plantándose ante Berger y con su disparo superando a la portera, pero yéndose cerca del palo. A renglón seguido, el cabezazo de Alexia Putellas obligó a la guardameta a realizar una buena estirada.

Pero Alemania no se asustó ni por este arranque ni por el excelente ambiente en el Metropolitano. Ejecutó su plan de nuevo a la perfección, como en la ida el viernes en Kaiserlautern (0-0), y sólo flojeó en el tramo final donde precisamente, gozó de la más clara para haber asestado un tremendo golpe anímico a su rival, pero el remate de Anyomi ante Cata Coll tuvo el mismo destino que el de la granadina.

Las ocho veces campeona de Europa supo cuándo apretar al equipo de Sonia Bermúdez, donde Mariona Caldentey ocupó el puesto de la lesionada Aitana Bonmatí y Vicky López el suyo en la banda. Y a partir de ahí lanzar rápidos balones a Bühl, de nuevo en un sensacional duelo con Ona Batlle, pero tampoco acertó, aunque Olga Carmona realizó un corte providencial cuando Cerci se disponía a fusilar la portería española.

España conectaba mejor su juego que en el Fritz-Walter Stadion y lo fue ajustando con el paso de los minutos. Además, también acertó a presionar bien en campo rival para robar buenos balones que no logró transformar en ocasiones muy claras. Aún así, el cuarto de hora final fue suyo y pudo haber encontrado el gol en dos grandes ocasiones de Caldentey. Sin embargo, la balear, la más lúcida de las medios, no empaló bien con todo a favor un centro de Pina y luego, tras una gran asistencia de López, estrelló el remate franco en el cuerpo de Berger.

ESPAÑA ENCUENTRA LA CONTUNDENCIA

Digiriendo el susto de Anyomi en el vestuario, España salió dispuesta a alargar su buen final de primer acto y lo hizo, pero esta vez con la contundencia que le había faltado y que le permitió por primera vez en su historia desarbolar a la que ha sido su 'bestia negra'. El último coletazo de esta fue al inicio con un balón que no controló bien Anyomi cuando estaba sola en el área.

Y a partir de ahí se desató una tormenta sobre el equipo de Christian Wück, iniciada por una Claudia Pina que tras el paso por los vestuarios afiló su 'colmillo'. Una de sus diagonales le sirvió para conectar con Caldentey dentro del área y la balear supo aguantar para devolverle la pelota perfecta a su pie derecho. Berger tocó el disparo, pero no lo suficiente y el Metropolitano estalló.

El 1-0 mostró la mejor y más ambiciosa versión de la campeona del mundo, con Aleixandri como un faro sensacional y con Alexia Putellas a mejor tono. Precisamente, la primera inició la jugada del 2-0 con una salida de balón plena de habilidad y clase y que encontró otro pie de talento como el de Vicky López. La madrileña, zurda de 19 años, se abrió a su pierna buena en otra diagonal con la defensa resquebrajada y su parábola fue inalcanzable para Berger.

En apenas ocho minutos, España había puesta la directa hacia el título. Pero no se conformó porque vio que Alemania estaba totalmente 'tocada' y tampoco sin su mejor físico y se fue a por la goleada sin miramientos, apoyada también en un gran trabajo defensivo de las cuatro defensas. Con espacios, la campeona del mundo fue letal y Pina coronó su magnífica media hora con el 3-0 imparable para la guardameta germana. Las visitantes trataron de no rendirse en busca de maquillar al menos el marcador, pero no obtuvieron premio, mientras que la número uno del mundo trató, sin éxito, de redondear una noche ya histórica.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - ALEMANIA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Coll; Batlle (Fernández, min.88), Paredes, León, Carmona; Caldentey, Aleixandri, Putellas (Fiamma, min.88); López (Del Castillo, min.71), González y Pina (Imade, min.88).

ALEMANIA: Berger; Gwinn, Knaak, Minge, Kett; Senss, Nüsken (Dallman, min.80); Cerci (Zicai, min.66), Brand (Hendrich, min.80), Bühl; y Anyomi (Martinez, min.66).

--GOLES.

1-0, minuto 61. Claudia Pina.

2-0, minuto 68. Vicky López.

3-0, minuto 74. Claudia Pina.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA). Amonestó a León (min.13), por España, y a Gwinn (min.34) y Cerci (min.59), por Alemania.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. 55.843 espectadores.