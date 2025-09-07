Fútbol/Selección: De la Fuente: "Estos jugadores quieren ser los mejores y tienen un gen competitivo excepcional"

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, comentó este domingo, tras la victoria de España ante Turquía (0-6), que sus jugadores "quieren ser los mejores" y tienen "un gen competitivo excepcional", y que en esta generación juegan juntos "los mejores jugadores del mundo en sus posiciones".

"Son un grupo que no ha parado de crecer desde que les conocí cuando eran unos críos. Hoy son superestrellas mundiales, para mí los mejores jugadores del mundo en su posición. No encuentro palabras para expresar lo siento de admiración por este grupo. Quieren ser los mejores y tienen un gen competitivo excepcional. Por eso es generación excepcional", afirmó el seleccionador español en rueda de prensa tras la goleada de 'la Roja' ante Turquía (0-6) en Konya.

Luis de la Fuente señaló que pese al buen momento que atraviesa el equipo hay que ir "con mucha prudencia" y sabiendo que están en un "proceso de mejora". "Queda mucho más que hacer todavía, pero es una generación en la que juegan juntos los mejores jugadores del mundo en sus posiciones. Es muy difícil describirlo", agregó.

El técnico de Haro insistió que el equipo tiene "capacidad de mejora" y "posibilidades de seguir haciendo las cosas bien". "Lo más importante es que los más autocríticos después del partido del jueves fueron los propios jugadores. Son insaciables deportivamente. Quieren ganar y ganar y ganar. Me siento muy orgulloso de poder dirigir un grupo de este calado personal y profesional", explicó.

"Tenemos que seguir transmitiendo prudencia, el fútbol es algo que cambia de una semana para otra. Este grupo humano es un grupo normal, natural, que no va a perder nunca el contacto con el suelo. Seleccionamos buenas personas, y estas buenas personas no van a permitir que, sabiendo la posibilidad que tienen de conseguir cosas muy importantes, se les vaya a escapar por exceso de vanidad, ni altanería", apuntó De la Fuente sobre un posible exceso de euforia.

Sobre el partido, el seleccionador confesó que el equipo estuvo a "un nivel de juego colectivo excepcional" tanto en fase ofensiva como en defensiva. "El trabajo de la línea defensiva ha sido perfecto. Hemos trabajado muy bien las bandas también. Ha sido un partido para el rival difícil de superarnos. En ese contexto, nosotros íbamos sintiéndonos más seguros. Ha sido un partido muy bueno", analizó.

El técnico campeón de Europa habló sobre las variantes ofensivas que tiene esta España: "Sabemos que estos futbolistas tienen capacidad para jugar con una posesión de balón, un juego más combinativo, más asociativo, pero que a la vez nunca hemos renunciado a la contra. Tenemos jugadores de gran velocidad, entonces lo que hacemos es darles la situación del escenario que se sienten cómodos".

Por último, De la Fuente celebró que haya "muchos futbolistas españoles" nominados al Balón de Oro, porque cree que, en la historia, el fútbol "no ha sido justo" con los futbolistas españoles.

"Siempre que haya un futbolista español en esa terna, me siento feliz", concluyó.