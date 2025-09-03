Fútbol/Selección.- De la Fuente, sobre la posición de Pedri: "Es tan bueno que nos posibilita tener otras alternativas"

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, aseguró este miércoles que el centrocampista Pedri González "es uno de los mejores futbolistas del mundo", permitiéndole "tener otras alternativas" en el centro del campo, además de recalcar que el objetivo de España en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 es "ganar todos los partidos".

"Pedri es un jugador tan bueno que podría jugar en más demarcaciones, pero es que a nosotros nos posibilita en otras en las que también tenemos un potencial futbolístico tremendo. Nos posibilita tener otras alternativas con él, ya que nos ofrece también mucho", expresó el técnico riojano en la rueda de prensa previa al partido contra Bulgaria.

El entrenador de la 'Roja' consideró que el canario "es uno de los mejores jugadores del mundo". "Veremos mañana lo que nos interesa, pero lo que está seguro es que Pedri, juegue donde juegue, si juega, nos da mucho en cualquier posición", recalcó De la Fuente.

En referencia al partido ante Bulgaria, De la Fuente deseó "empezar bien". "Tenemos un rival enfrente con mucha ilusión, muy difícil, en un estadio que va a haber más de 40.000 espectadores. Sabemos la altura de temporada en la que nos encontramos y todavía a los futbolistas les falta esa finura que van a tener seguramente el mes que viene o dentro de dos meses", apuntó.

"Nuestra responsabilidad y obligación pasa por ganar todo, y queremos ganar todo. Queríamos estar tranquilos, queríamos llegar antes a Bulgaria para que la gente descansara bien, es una semana muy cortita, en la que especialmente damos valor a la recuperación y por eso era tener un día más para descansar", afirmó, en referencia a que la selección nacional ha viajado a Sofía con más antelación que en otras ocasiones.

Cuestionado por Rodri Hernández y Dani Carvajal, el seleccionador campeón de Europa comentó que "están en perfectas condiciones". "Podrían jugar perfectamente. Valoraremos esta noche, vamos a esperar el entrenamiento y valoraremos si en ese plan de partido que pensamos que se puede desarrollar, nos interesa más que entren desde el principio, durante el partido o que no jueguen. Pero están en perfectas condiciones para participar", subrayó.

Sobre la incorporación de Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano, en la convocatoria, el entrenador de Haro dijo que "es un ejemplo para la gente joven". "No le ha regalado nadie nada, porque ya en la etapa de la sub-21, cuando él estaba en el Levante, era un jugador del que siempre estábamos pendientes. Ahora era su momento, aunque desgraciadamente se produce cuando hay una baja de un compañero", remarcó.

Preguntado por la fragilidad defensiva del equipo en los últimos partidos, en los que encajó cinco goles contra Países Bajos en dos partidos, cuatro contra Francia y dos contra Portugal, el técnico lamentó que no han podido "mantener la seguridad defensiva" que tenían antes.

También es verdad que en la faceta goleadora también nos hemos ido a números muy importantes. Hay que intentar mantener un equilibrio. Buscaremos ese equilibrio, pero siempre, desde luego, con una propuesta clara", argumentó. "Dominar los partidos en base a tener al rival más cerca de su área que de la nuestra. Pero eso te provoca también que se generen espacios y los rivales, con muy buen potencial futbolístico también, nos generen problemas. Realmente, me preocuparía más si no fuéramos capaces de enfrentar el área rival, que de momento lo estamos haciendo", continuó el riojano.

El seleccionador se mostró "muy agradecido a los chicos" de la sub-21 que han estado con la absoluta en los primeros entrenamientos. "Me ha encantado la humildad de los futbolistas de que valoran el trabajo. Es un poco el mensaje que yo siempre trato de mandar", valoró. "No me preocupa la posición del delantero centro porque creo que ya hemos hablado en más ocasiones. No creo en esa famosa expresión del falso delantero. Tenemos muchos delanteros, muy buenos, con diferentes características para jugar de diferente manera, potenciando un poco nuestro estilo, pero con diferentes delanteros. No me preocupa, en absoluto, porque tenemos muy buenos jugadores para ocupar esa posición con diferentes características", razonó el seleccionador sobre la figura del '9'.

Sobre la figura de Lamine Yamal, afirmó que su trabajo es "acompañarle y educarle". "Es un crío todavía, pero hay que acompañarle, educarle, formarle, ayudarle, y ejercer de formador, más que de propio entrenador. Lamine es un chico muy preparado, muy inteligente, muy maduro y entiende perfectamente los mensajes. Está muy centrado en lo que quiere conseguir", comentó.

"Los jugadores con nosotros tienen un comportamiento fantástico, seguramente en sus clubes también, sé por lo que me preguntan, aunque no sé cómo se gestiona en un club, en el sentido cada uno de su particularidad, pero aquí la verdad que todo son facilidades. Los jugadores vienen con una predisposición excepcional a aceptar el grupo que les corresponde, tenemos esa fortuna y somos unos privilegiados de poder dirigir a este tipo de futbolistas", zanjó sobre posibles "egos" en el vestuario.