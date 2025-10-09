Fútbol/Selección.- El árbitro lituano Manfredas Lukjancukas dirigirá el España-Georgia de clasificación al Mundial
Fútbol/Selección.- El árbitro lituano Manfredas Lukjancukas dirigirá el España-Georgia de clasificac
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
El colegiado lituano Manfredas Lukjancukas será el encargado de arbitrar el partido de clasificación al Mundial 2026 que jugarán España y Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche este sábado, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
El lituano estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Vytenis Kazlauskas y Mangirdas Mirauskas. De cuarto ejercerá Donatas Rumsas, también de nacionalidad lituana, y el encargado de VAR será el portugués Tiago Martins, junto al lituano Donatas Simenas.
Esta temporada, Lukjancukas dirigió la goleada del Bayern de Múnich al Pafos (1-5) en Chipre en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y será la primera vez que arbitre un encuentro de la selección española.
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
Cómo activar el “modo Las guerreras K-pop” de WhatsApp
- 2
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura
- 3
La última entrevista de Miguel Ángel Russo con LA NACION: “Una mañana voy a decir ‘hasta acá llegué’, y no habrá marcha atrás”
- 4
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU