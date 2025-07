Fútbol/Selección: El Ayto. de Santiago no prevé instalar grandes pantallas para ver la final de la Eurocopa Femenina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ayuntamiento de Santiago, al igual que en anteriores ocasiones, ha reiterado que no prevé instalar grandes pantallas en el espacio público. Así lo ha informado a los medios tras una nueva petición del PP para proyectar en Praza Roxa la final de la Eurocopa Femenina, que se celebrará este domingo y en la que España juega contra Inglaterra. El concejal 'popular' José Ramón de la Fuente ha trasladado esta petición en la mañana de este viernes. En un audio remitido a los medios, apunta que la clasificación de España para la final de la Eurocopa "genera una enorme ilusión entre aficionados y ciudadanía", por lo que reclama que se pueda compartir el encuentro y celebrar la victoria, si ocurre, en un lugar público. En este caso, ha sugerido la Praza Roxa como "lugar idóneo" por ser un espacio céntrico, de fácil acceso y con capacidad suficiente para acomodar un gran número de personas con seguridad. Este asunto ya generó polémica el año pasado, con la final de la Eurocopa masculina. Entonces, el Ayuntamiento tampoco instaló la pantalla, pero sí lo hizo la Diputación de A Coruña en su lugar. "Estamos seguros de que esta vez la alcaldesa no dirá que no. Se trata del combinado femenino, que lleva en los últimos años desarrollando un fútbol que ilusiona a aficionadas y aficionados y que le llevó a conquista el Mundial en 2023", ha señalado el edil del PP, antes de conocer el nuevo 'no' del Ayuntamiento.