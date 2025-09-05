LA NACION

Fútbol/Selección: El colegiado inglés Michael Oliver pitará el Turquía-España de clasificación al Mundial

Fútbol/Selección.- El colegiado inglés Michael Oliver pitará el Turquía-España de clasificación al M

Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Fútbol/Selección: El colegiado inglés Michael Oliver pitará el Turquía-España de clasificación al Mu

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El árbitro inglés Michael Oliver será el colegiado principal del encuentro entre Turquía-España, que se disputará en el Estadio Büyüksehir Belediy de Konya, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación al Mundial de 2026. El colegiado británico, de 40 años y nacido en Ashington, es internacional desde 2012 y árbitro Élite de UEFA desde 2018 y cuenta con una amplia experiencia en encuentros internacionales. Ha dirigido en siete ocasiones a la selección, la última en el partido de semifinales de la pasada Liga de Naciones ante Francia, en el que el equipo de Luis de la Fuente venció por cinco goles a cuatro.

Oliver tendrá como asistentes a sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring; el cuarto árbitro será el australiano Jarred Gillett Andrew Madley; mientras que en el VAR estarán el inglés Darren England y su compatriota Chris Kavanagh, como asistente VAR.

