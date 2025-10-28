LA NACION

Fútbol/Selección.- El embajador de España en Suecia visita a la selección en Gotemburgo

Fútbol/Selección. El embajador de España en Suecia visita a la selección en Gotemburgo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol/Selección.- El embajador de España en Suecia visita a la selección en Gotemburgo
Fútbol/Selección.- El embajador de España en Suecia visita a la selección en Gotemburgo

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de fútbol ha recibido este martes la visita del embajador de España en Suecia, Luis Manuel Cuesta Civís, en su hotel de concentración, en las horas previas a la disputa de la vuelta de semifinales de la Liga de Naciones que enfrenta a la 'Roja' frente al combinado sueco. El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Álvaro de Miguel, entregó una camiseta y una placa conmemorativa del partido al embajador. Además, la seleccionadora, Sonia Bermúdez, acompañada por Ona Batlle, Laia Aleixandri, Jana Fernández y María Méndez compartieron un encuentro con el embajador y con el secretario de la embajada, Luis Morales.

LA NACION
Más leídas
  1. Qué pasará con las ventas de autos 0km tras las elecciones
    1

    Qué pasará con las ventas de autos 0km tras las elecciones

  2. Escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses
    2

    Reacción positiva: escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses

  3. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    3

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

  4. Los factores del triunfo de Milei
    4

    Los factores del triunfo de Javier Milei

Cargando banners ...