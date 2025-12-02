LA NACION

Fútbol/Selección.- España derrota (3-0) a Alemania en el Metropolitano y vuelve a conquistar la Liga de Naciones

Fútbol/Selección.- España derrota (3-0) a Alemania en el Metropolitano y vuelve a conquistar la Liga de Naciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol/Selección.- España derrota (3-0) a Alemania en el Metropolitano y vuelve a conquistar la Liga de Naciones
Fútbol/Selección.- España derrota (3-0) a Alemania en el Metropolitano y vuelve a conquistar la Liga de Naciones

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de fútbol se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer (3-0) a la de Alemania este martes en la vuelta de la final celebrada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Después del 0-0 el pasado viernes en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, España defendió su trono como única campeona del torneo. Dos ediciones y dos títulos continentales para la campeona del mundo, una selección española que fulminó a las alemanas a base de golazos en el segundo tiempo: doblete de Claudia Pina y otro tanto más de quilates a cargo de la joven Vicky López.

LA NACION
Más leídas
  1. De Narváez da un paso clave quedarse con Carrefour Argentina
    1

    De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales

  2. Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia
    2

    Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo

  3. Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo después de su expulsión ante Tigre
    3

    Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo en el túnel tras la roja ante Tigre y reavivó la tensión por la fractura del maxilar

  4. Estos son los sueldos básicos del servicio doméstico en diciembre
    4

    Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025

Cargando banners ...