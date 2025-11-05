Fútbol/Selección. España estrenará contra Turquía la camiseta que lucirá en el Mundial 2026

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La selección española de fútbol estrenará en su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, contra Turquía el martes 18 de noviembre, la equipación de Adidas que vestirá durante la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del próximo verano, una camiseta que presenta un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, con la palabra 'España' escrita en la parte trasera del cuello. "La selección española estrenará nueva camiseta oficial local en el partido que cierra la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que le enfrentará a Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla", anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este miércoles en un comunicado. La equipación está inspirada en la bandera y el escudo nacional y representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala de la Copa del Mundo. Se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología 'climacool+' de Adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos por más tiempo, garantizando la máxima ventilación incluso en los climas más exigentes. Este viernes 7 de noviembre, el seleccionador nacional Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados para los dos últimos partidos de clasificación, que se disputan en Georgia y ante Turquía en el estadio de La Cartuja, en el que estrenará esta nueva equipación y buscará sellar su billete para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.