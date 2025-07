Fútbol/Selección: España firma un arranque notable para aumentar sus esperanzas en la Eurocopa Femenina

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol ha cumplido con los pronósticos y se ha clasificado con solvencia y autoridad para los cuartos de final de la Eurocopa que se está disputando en Suiza, afianzando de este modo su condición de firme candidata al título continental. España no ha dado margen a la sorpresa en una fase de grupos que no era excesivamente compleja, pero donde tampoco ofreció grandes dudas y capacidad para rehacerse e ir de menos a más en los partidos donde le costó más romperlos a su favor, evidenciando que el tono físico es óptimo, con el añadido ahora de tener una semana para recargar pilas antes del vital cruce de cuartos de final ante la anfitriona Suiza, frente a la que parte como clara favorita. La actual campeona del mundo ha dejado buenas sensaciones en sus tres claras victorias ante Portugal (5-0), Bélgica (6-2) e Italia (1-3) para dominar como se esperaba el Grupo B, donde únicamente ha ido por debajo en el marcador apenas tres minutos, los que pasaron entre el 1-0 de la italiana Oliviero al 1-1 anotado por Athenea del Castillo. Un pleno de triunfos similar al del verano pasado en los Juegos Olímpicos y segundo en total en la historia de la 'Roja' en grandes citas y que mantiene la fiabilidad española a la hora de superar la primera fase en Eurocopas, Mundiales y Juegos. Entre las nueve participaciones, siempre pasó a la fase eliminatoria en torneos continentales y la única vez que se quedó fuera fue en la primera Copa del Mundo que la selección disputó, en Canadá en 2015, donde sólo pudo arañar el empate ante Costa Rica en el debut. Además, lo ha hecho con la participación ya de 19 de las 23 futbolistas, entre ellas 18 de las 20 de campo. Aún no han jugado ni un minuto Alba Redondo, que estuvo aquejada de problemas musculares, Lucía García, y las porteras Cata Coll y Esther Sullastres, aunque la balear se espera que vuelva para las eliminatorias tras tener que recuperarse de una amigdalitis vírica que le dio la alternativa a Adriana Nanclares. De hecho, la seleccionadora Montse Tomé no ha repetido su once en ninguno de los tres encuentros, con muchas rotaciones en el último duelo ante las 'Azzurre', y, aparte de la guardameta del Athletic Club, sólo Alexia Putellas, Patri Guijarro y Mariona Caldentey han sido titulares en todos ellos. En este sentido, de este trío, únicamente la doble Balón de Oro lo ha jugado todo, mientras que Guijarro ha sido la siguiente con más minutos acumulados tras ser cambiada en los últimos minutos del último partido. La del Mollet del Vallés, además, ha sabido aprovechar a la perfección este claro protagonismo anotando tres goles y repartiendo cuatro asistencias, conquistando dos trofeos de 'MVP' ante Portugal y Bélgica, con el tercero del choque ante Italia para Guijarro. La centrocampista del FC Barcelona ha sido sin duda una de las futbolistas más destacadas, no solo en la selección, sino en la Eurocopa, y junto a ello también ha sobresalido otra treinteañera como la delantera Esther González, que ha marcado cuatro goles y que opta a ser la 'pichichi' del torneo si la 'Roja' consigue llegar lejos en Suiza. Ninguna jugadora española había marcado tantos goles en una Eurocopa hasta el momento, y también hay que destacar a la joven centrocampista Vicky López, que con el 2-0 anotado ante Portugal se convirtió en la futbolista nacional más joven en marcar en una fase final de una Eurocopa con 18 años y 342 días, superando a Alexia Putellas, que lo había hecho en 2013 con 19 años y 158 días. Además, la jugadora del Gotham FC estadounidense ha sido una de las más efectivas para apuntalar el buen juego ofensivo de la número dos del ranking FIFA, que ha anotado un total de 14 goles en esta primera fase, un dato sobresaliente de cara al futuro más cercano y con nueve goleadoras diferentes (González, Putellas, López, Pina, Caldentey, Guijarro, Paredes, Martín-Prieto y Del Castillo). Hay que recordar que en sus cuatro anteriores presencias en una Eurocopa (1997, 2013, 2017 y 2022), en total, España había marcado 16 goles, con los seis anotados en la pasada edición como su mejor registro. Ha sido su mejor fase de grupos histórica en este aspecto porque contando Mundiales y Juegos, la mejor cifra eran las ocho dianas de la histórica Copa del Mundo de 2023, repartidas en dos partidos (Costa Rica --3-0-- y Zambia --5-0--).