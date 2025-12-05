Fútbol/Selección.- España se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La selección española masculina de fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay dentro del Grupo H en el Mundial 2026 del próximo verano que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, después del sorteo celebrado este viernes en Washington.

El equipo de Luis de la Fuente, vigente campeón de Europa, se vio a priori favorecido por un sorteo amable. Como cabeza de serie, la 'Roja' evitaba a las tres anfitrionas y a los rivales mejor situados del ranking FIFA. Del segundo bombo a España le cayó su rival más exigente sobre el papel, Uruguay, pero después se libró de la Noruega de Erling Haaland, saliendo Arabia Saudí del tercer bombo y, como último invitado del Grupo H, Cabo Verde tampoco asusta.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense acogió un sorteo a la americana, con mucho invitado ilustre, un FIFA de la paz para el presidente anfitrión Donald Trump y varias actuaciones musicales y entrevistas que demoraron en casi dos horas el inicio del camino de las bolas calientes. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también participaron.

"Será como 104 Super Bowls en un mes", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su intervención inicial. El Mundial 2026 contará con un récord de 48 selecciones, aún seis por ganarse la plaza que saldrán de los 'playoffs', cuatro europeos, y repartidos en un total de 12 grupos que darán acceso a dieciseisavos de final.

El ex del Manchester United Rio Ferdinand condujo el sorteo junto a la presentadora de la FIFA Samantha Johnson, quienes dieron paso a las manos calientes: las estrellas Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge. España fue a parar al Grupo H, como en el Mundial de Sudáfrica en el que alzó su único Mundial hasta ahora.

Los de Luis de la Fuente debutarán el 15 de junio en Miami o Atlanta contra Cabo Verde, su segundo encuentro será igualmente en una de esas dos sedes contra Arabia Saudí el 21 de junio y cerrarán la fase de grupos contra Uruguay el 26 de junio en Houston o Guadalajara, opción de tener que jugar en México para la 'Roja'.

España confía en llevar su dominio europeo en los últimos años a un Mundial que se le resiste desde su estrella en Sudáfrica. El gran objetivo del próximo verano comenzará con un reto asequible ante Cabo Verde, debutante en un Mundial, y Arabia Saudí, aunque fue el único equipo capaz de ganar a Argentina en Catar 2022. El rival más peligroso sería la Uruguay de Marcelo Bielsa, aunque no pasa su mejor momento, sobre todo por la garra que siempre le pone.

El equipo de De la Fuente se cruzaría con el Grupo J, donde aparece precisamente la campeona Argentina, Argelia, Austria, Jordania. La albiceleste fue una de las cabezas de serie más afortunadas. En cambio, destaca el Grupo L con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, o el I con Francia, Senegal, Noruega y un repesca.

SORTEO DE LA FASE FINAL DEL MUNDIAL 2026.

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador 'playoff' D.

GRUPO B: Canadá, Ganador 'playoff' A, Catar, Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

GRUPO D: USA, Paraguay, Australia, Ganador 'playoff' C.

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Ganador 'playoff' B, Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

GRUPO H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay.

GRUPO I: Francia, Senegal, Ganador 'playoff' 2, Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

GRUPO K: Portugal, Ganador 'playoff' 1, Uzbekistán, Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.