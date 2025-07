Fútbol/Selección: España ya conoce su camino hacia la final de la Eurocopa, con Francia o Alemania como amenazas

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina absoluta de fútbol ya conoce el camino que tendrá que superar si quiere alzar su primer título continental en la Eurocopa 2025 de Suiza, con unos cuartos de final ante la anfitriona, antes de medirse en semifinales al ganador del Francia-Alemania, mientras que en el otro lado del cuadro, Inglaterra y Suecia, que se cruzan entre sí en el otro gran duelo de la primera ronda eliminatoria, son los principales favoritos para alcanzar la final. España ha cumplido con su primer objetivo en la Eurocopa de Suiza, y ya está en los cuartos de final. Las de Montse Tomé han firmado una fase de grupos perfecta con pleno de victorias, lo que les ha permitido pasar a la fase final del torneo como primeras, asegurándose un cruce más asequible de cara a estar entre las cuatro mejores selecciones del torneo después de un arranque que no ha dejado grandes sorpresas en forma de eliminación salvo la de Países Bajos, que estaba dentro de lo previsible por estar en el 'grupo de la muerte' con Inglaterra y Francia, y que es la única de las campeonas continentales que no ha pasado. Por segunda Eurocopa consecutiva, la 'Roja' se jugará volver a las semifinales del torneo 28 años después ante la anfitriona ya que en 2022 cayó ante Inglaterra en esta ronda. Un equipo suizo que consiguió el pase como segunda del Grupo A después de ganar a Islandia (2-0) y empatar de forma agónica frente Finlandia (1-1). Antes, en el partido ante el equipo de más entidad de su grupo, cayeron frente a Noruega (1-2). Aun así, España debería ser superior y meterse entre los cuatro mejores equipos de la competición. De hecho, los últimos enfrentamientos entre ambos combinados así lo reflejan. La actual campeona del mundo ya tuvo que enfrentarse ante las helvéticas en los octavos de final del Mundial 2023, un partido que acabó en goleada (5-1) y que supuso el primer partido eliminatorio ganado en la historia. Mismo claridad con la que también ganó la 'roja' en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2023-2024, en la que los resultados fueron de 5-0 en territorio español y 1-7 en suizo. Mayor dificultades aparecerían en la ronda de semifinales, en la que España se vería las caras ante el ganador del duelo de cuartos entre Francia y Alemania. Una eliminatoria que es el plato fuerte de los cuartos de final, que reeditará la semifinal de la pasada Liga de Naciones, en la que el triunfo fue para el combinado galo por 2-1, y la futura de octubre en la misma competición, a ida y vuelta en este caso. Por un lado, las francesas han demostrado en la primera fase que son unas de las grandes favoritas para levantar el título, tras firmar un pleno de victorias en el grupo de la muerte ante Inglaterra (2-1), Gales (4-1) y Países Bajos (5-2), mostrando mucho poderío goleador, sólo superado por los 14 goles anotados por las españolas. Eso sí, en los últimos dos duelos directos entre España y Francia, el triunfo ha sido para la Roja: 2-0 en la final de la Liga de Naciones y 2-4 en un amistoso en suelo francés el pasado mes de diciembre. Por el otro, estaría Alemania, la gran bestia negra de la selección española, que nunca ha sido capaz de ganar a este rival. Las alemanas, actuales subcampeonas de Europa, son el equipo que más veces ha levantado el título (8) y, pese a ser segundas de grupo tras perder ante Suecia (4-1) en el último partido del Grupo C, llegaban al Europeo tras una fase de clasificación casi perfecta. El último revés ante el combinado germano fue duro, con derrota por 1-0 en la pelea por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París y con Alexia Putellas viendo como Ann-Katrin Berger le detenía un penalti con el tiempo cumplido que llevaba el choque a la prórroga. Y SUECIA, FAVORITAS POR EL OTRO LADO En el otro lado del cuadro, Noruega, Italia, Suecia e Inglaterra lucharán por el otro puesto en la gran final del próximo 27 de julio en Basilea, con aparente favoritismo para suecas e inglesas. En el primer partido de cuartos de final, Noruega, líder del Grupo A y campeona en 1987 y 1993, e Italia, segunda del Grupo B y que no estaba en cuartos desde 2013, buscarán ser la primera semifinalista de la competición en un partido marcado por la igualdad, ya que ambas compartieron grupo de clasificación para esta cita y ambos partidos acabaron en empate (1-1 en Italia y 0-0 en Noruega). Por último, Suecia, campeona en 1984, e Inglaterra, defensora del título, vivirán otro de los platos fuertes de los cuartos de final. El equipo que entrena Sarina Wiegman sólo pudo ser segunda de su grupo tras perder en el debut ante Francia, lo que ha complicado su cruce, en el que tendrá que superar a un equipo sueco que, con su goleada a Alemania, demostró que son siempre un rival a tener en cuenta. Ambas coincidieron en la fase de clasificación, con sendos empates (1-1 y 0-0), y en las semifinales de la pasada edición, con goleada de las Lionesses (4-0) ante su público para pasar a la final.