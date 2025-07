Fútbol/Selección. Esther González: "Ganar la Eurocopa sería algo realmente increíble"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - La delantera de la selección española Esther González valoró la unidad, la generosidad y el espíritu de equipo que reinan en España para buscar el objetivo de ganar la Eurocopa este domingo en la final contra Inglaterra, algo que "sería realmente increíble". "Estamos realmente todas felices porque hemos hecho una gran fase de grupos. El partido de Suiza fue también trabajado, no fue fácil ganar a Alemania en la prórroga. Todo el esfuerzo que hicimos durante todo el partido en creer hasta el final, realmente orgullosa de este equipo, de lo que estamos consiguiendo", dijo este viernes ante los medios de comunicación en Lausana (Suiza). "Evidentemente nuestra mentalidad es intentar ir a ganar. España es un país de muchísima pasión por el fútbol, tener la posibilidad de ganar la Eurocopa después de haber venido de ganar el Mundial. Yo creo que sería seguir dando pasos, seguir ayudando al fútbol femenino de España, seguir haciendo historia, sería algo realmente increíble", añadió. Por otro lado, Esther explicó cómo la selección siempre creyó en que llegaría su momento. "España no había ganado nada, pero yo creo que siempre nuestra sensación, seguramente en la Eurocopa de 2022, era que estábamos muy cerca y de verdad que seguíamos con la confianza de que podíamos romper esa barrera", dijo. "En el Mundial se consiguió lo que se consiguió, que fue algo increíble, creo que es lo máximo que se puede llegar a ganar en el fútbol y verte ahora con esta posibilidad, te das cuenta de que esa mentalidad que ya se venía desde hace años pues sigue ahí, cada día la trabajas más, seguramente cada día somos más exigentes, más competitivas, las generaciones vienen más preparadas y España siempre ha sido un país con mucho fútbol, con mucha pasión", añadió. Por otro lado, la delantera confió en el título aunque no pueda marcar en la final. "Siempre pienso en que voy a tener una ocasión que la voy a meter. Como delantera siempre me lo propongo, pero ya digo, lo más importante es el colectivo, lo más importante es ganar la Eurocopa", afirmó la andaluza, contenta también por lo que se llevan como personas y por el estilo que demuestran. "Que nos llevemos algo también como personas, yo creo que cada una de nosotras también se nos nota esa sensación, esa tranquilidad, esa mentalidad. Hemos tenido la capacidad de ganar, pero también de jugar bien, de jugar a lo que nosotras sabemos, de tener nuestro estilo súper claro, y realmente creo que por eso también la sensación en el grupo es de que estamos felices", apuntó. Esther valoró la "unidad" y el sacrificio por el grupo dentro de España. "Estamos unidas, vamos todas juntas a por esto. Tener la posibilidad de formar parte de estas 23 futbolistas es algo increíble, es algo que para mí ya he ganado realmente, formar parte de este grupo y de estar con ellas, y de aprender cada día de ellas", comentó. Nadie busca excusas, nadie se lamenta, cada una tiene su situación personal y cada una intenta, cuando le toca, dar lo mejor de sí misma. Aitana, Cata también tuvo el caso, Alba, pero rápidamente cuando tienen la oportunidad solo piensan en dar lo mejor y poner tu esfuerzo al servicio del grupo, y creo que eso es lo bonito de este equipo, la generosidad que realmente mostramos para intentar conseguir un objetivo colectivo, terminó.