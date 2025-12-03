Fútbol/Selección.- Irene Paredes: "A la vista está la evolución que estamos teniendo y vamos a seguir avanzando"

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La futbolista española Irene Paredes ha subrayado que "a la vista está la evolución" que están "teniendo" en la selección nacional, flamante campeona de la Liga de Naciones Femenina, y ha vaticinado que ella y sus compañeras seguirán "avanzando" a rebufo de ese título conquistado este martes en el Riyadh Air Metropolitano derrotando por 3-0 a Alemania.

"Hace 10 años era difícil de imaginar. Es verdad que siempre tienes una pequeña esperanza de seguir trabajando, de que te den la oportunidad, de que todo el mundo apriete y a la vista está la evolución que estamos teniendo y creo que vamos a seguir avanzando", declaró Paredes este miércoles en San Agustín del Guadalix (Madrid).

Ahí se entregaron los Premios Iberdrola Supera 2025, como resaca de la fiesta de la 'Roja' por ese título de la Nations League. Aun así, Paredes no dio detalles de los festejos. "Poca cosa, pero que hoy es un día bastante duro, eso sí que os puedo decir", bromeó con los periodistas.

"Yo soy una persona que no cree que tenga techos esta generación. Llevamos tiempo diciendo que viene una generación muy buena. Vienen muchísimas niñas, ya mujeres, apretándonos mucho. Algunas tenemos la suerte de seguir dando veteranía a la selección, pero cada vez es más difícil. Es difícilísimo mantenerse en las listas, pero a medida que sigamos aportando, felices de poder estar ahí y de seguir cumpliendo sueños", argumentó la defensa de Legazpi.

Luego agradeció el apoyo de la afición en el estadio colchonero. "La notamos ayer en el campo, la gente apretó muchísimo. Hoy he visto los datos, es brutal. Lo he dicho más veces: cuando nos dan la oportunidad, cuando las cosas se muestran, somos capaces de enganchar", apostilló.

"Es importantísimo el que se visibilice, el que se le dé importancia a la gala, que de alguna manera se muestre el trabajo que hace Iberdrola por detrás porque muchas veces no somos conscientes, nosotras mismas tampoco, de las situaciones precarias en las que están algunos deportes, coles o asociaciones. Creo que es totalmente básico e importantísimo el trabajo que hace Iberdrola y el visibilizarlo", insistió Paredes finalmente.