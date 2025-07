Fútbol/Selección: Irene Paredes: "El equipo llegó en un momento tranquilo, de madurez, de poder disfrutar"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La capitana de la selección española de fútbol, Irene Paredes, explicó el "momento de madurez", "tranquilo", de "calidad", con el que llegó España a la Eurocopa 2025, donde este domingo disputan la final contra Inglaterra para "poder disfrutar" y seguir "haciendo historia" tras conquistar el Mundial hace dos años. "En aquel momento así lo pensaba, desde entonces se han dado pasos adelante, pasos firmes, ese pensamiento va desapareciendo de la sociedad. Sigo pensando que debemos seguir abriendo puertas, normalizando situaciones. En aquel momento, con la victoria, se derriban un montón de muros. Somos aún más referentes para la sociedad, todo ayuda pero estamos en el camino", apuntó. Paredes fue preguntada por su reflexión antes de la final del Mundial de 2023, cuando dijo que habían crecido pensando que el fútbol no era su lugar, y valoró el cambio hasta ahora. "Vernos a nosotras, habrá gente que le guste y gente que no. Lo que sí se está demostrando es que cuando pones un partido en una cadena pública a una hora buena, la gente responde, a la gente le interesa, ahí están los datos. A la gente que nos lleva siguiendo darles las gracias y que nos siga apoyando, eso nos ayuda", afirmó. "He disfrutado todos, pero este torneo lo estoy disfrutando mucho. El equipo ha llegado al torneo en un momento de madurez, de todo tipo, muy buena, con una combinación de jugadoras muy buena, con mucha calidad, con muchos recursos, con distintas maneras y opciones de juego, con un bagaje importante de partidos y torneos jugados. Pero sí, sí podría decir que la estoy disfrutando, al ser la más reciente, sí, la que más. Hemos llegado en un momento tranquilo, de poder disfrutar, es lo que estamos haciendo", añadió. Por otro lado, Paredes destacó la calidad de Inglaterra y la buena línea de España, huyendo del papel de favoritas. "Cada vez somos un equipo más maduro, con más recursos. Lo venimos mostrando, pero lo que hayamos hecho hasta ahora no sirve de nada. Es un nuevo partido, contra una gran selección, a la que respetamos mucho. Estamos preparadas e intentaremos dar la mejor versión", dijo. "Inglaterra ha sacado un par de partidos en los últimos minutos, pero es una selección capaz de jugar muy bien, que le gusta tener el balón. Nosotras tenemos una manera particular de jugar, de entrenar, confiamos mucho en ello y así lo hemos seguido haciendo", comentó. "Es una selección de las mejores del mundo. Se ha ganado estar en la final como nosotras. Enfrente tenemos jugadoras que conocemos muy bien, hemos compartido vestuario, nos hemos enfrentado más veces. Nos han hecho sufrir, las hemos hecho sufrir. Será un partido muy disputado, nuestro máximo respeto", añadió. Además, Paredes, que celebró cumplir el objetivo de "jugar seis partidos", reconoció que el "cariño" y el "apoyo" que reciben "era impensable" hace "poco tiempo", y valoró la posible presión. "Tenemos un equipo que ha jugado partidos importantes, torneos importantes, y cada una ya sabe gestionar esa tensión y esas emociones que quizá afloren algo más", afirmó. "Somos un equipo que no lo vemos como presión, sino como una oportunidad, de seguir haciendo historia, de hacer algo grande, de seguir mostrándonos y hacer disfrutar a la gente", añadió, sin querer centrarse en solo una jugadora inglesa. "No nos podemos fiar de nadie. Vamos a centrarnos en nosotras e intentar que el partido vaya bien", terminó.