Fútbol/Selección.- Irene Paredes: "Es el momento de aprovechar esta generación"

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La futbolista del FC Barcelona y la selección española Irene Paredes defendió que "es el momento de aprovechar" el talento y el hambre de la actual generación en el combinado nacional, clasificado a la final de la Liga de Naciones, la cuarta final que disputa en los últimos dos años.

"Creo que es el comienzo de una era muy, muy buena en el fútbol español, en la selección. Estoy orgullosa de ser parte de ello y de poder aportar", celebró la capitana del equipo entrenado Sonia Bermúdez en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Paredes cree que la generación actual mezcla "un poquito de veteranía con gente muy joven", además de trabajar "muy bien cada día". "Es el momento de aprovechar esta generación, este momento. Nos costó muchos años conseguir entrar en finales, pero últimamente vamos consiguiéndolo. Ahora lo que queremos es ganarlas", aseguró, con el billete para la final de la Liga de Naciones ante Alemania, con la ida el 28 de noviembre y la vuelta, en el Riyad Air Metropolitano, el 2 de diciembre.

"Es una suerte poder seguir aquí después de tantos años, seguir aportando, compartir vestuario con jugadoras tan buenas, poder trabajar el día a día y tener como objetivo una nueva final, e ir a por ello", concluyó la veterana jugadora.