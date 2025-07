Fútbol/Selección. Jana Fernández: “Soy súper creyente en lo que puede hacer este equipo”

BARCELONA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La jugadora de la selección española Jana Fernández ha asegurado este lunes que es "súper creyente" con las opciones del equipo en esta Eurocopa de Suiza, ya que "pocas rivales" les pueden competir si muestran una buena versión, aunque en las eliminatorias ya no queda ninguna selección "fácil", empezando por Suiza, a la que se medirán este viernes (21.00) en el enfrentamiento de cuartos de final. "La verdad es que soy súper creyente en lo que puede hacer este equipo, con la confianza de que sabemos qué hacer. Siempre lo digo, que si nosotros demostramos lo buenas que somos dentro del campo, muy pocos rivales nos pueden hacer frente. Cada eliminatoria será a vida o muerte. Ahora nos vienen los cuartos, así que con ganas, pero vamos día a día", aseguró la defensa española en rueda de prensa. España se medirá en cuartos de final a Suiza, la anfitriona del torneo y un equipo que la lateral considera "muy buena selección" ya que cuenta con jugadoras de "muchísima calidad" a las que tendrán prestar mucha atención. "Sabemos que es una muy buena selección, se clasificaron al final por un gol en los últimos minutos, pero tienen jugadoras de muchísima calidad", explicó. "Sabemos de la potencia que tienen, de lo duras que van a ser en ciertos aspectos, entonces tenemos que centrarnos también en nuestras cosas, en lo que podemos hacer nosotras para poder enfrentarnos de la mejor manera o intentar llevar el partido a lo que nos gusta a nosotras, que es el juego, que es el tocar y así generar ocasiones que es como creo que podemos ser peligrosas", manifestó. De cara a este duelo de cuartos, el equipo dirigido por Montse Tomé tendrá al público en contra al medirse al equipo anfitrión, creándose un ambiente "precioso" para la futbolista blaugrana. "El equipo está súper motivado porque va a ser un escenario precioso", reveló la de Martorell. "Es súper bonito, estoy viendo los partidos de Suiza, la verdad que emociona mucho ver cómo las jugadoras están viviendo eso en primera persona. Evidentemente a nosotras nos motiva muchísimo jugar contra la anfitriona, jugar con un campo lleno, esperemos", profundizó. La futbolista del Barça Femení se ha deshecho en elogios hacia su compañera en el club y selección Alexia Putellas, quien está mostrando un gran nivel tras perderse la última Eurocopa después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tres días antes del debut de la selección española. "Si alguien tiene ganas de estar aquí es ella. Evidentemente todas venimos con mucha motivación. Ella supongo que es por un plus más, por lo que pasó en la última Euro. Alexia demuestra lo que nos aporta a nosotras tanto fuera como dentro del campo y por suerte está pudiéndolo demostrar. Creo que está rodeada de las mejores, de los mejores para poder mostrar al 100% su fútbol y cómo es ella. Y ya lo estamos viendo que no le hace falta mucho para demostrarlo y ojalá que siga así porque lo que sea bueno para ella será bueno para España", declaró. Por su parte, Jana ha asegurado estar en un "momento muy feliz" por estar disputando su primer gran torneo con la selección y tres años después de romperse el cruzado. "Muy contenta, la verdad que estoy en un momento muy feliz de mi vida. Te diría que uno de los que más, por detallar. Feliz porque el fútbol me va muy bien, pero en lo personal también. Es mi primer gran torneo. Es un sueño y bueno, disfrutando muchísimo de cada día", se sinceró. "Cuando vi la convocatoria para la Euro, lo primero fue llamar a mis padres y empezar a llorar porque es algo que no sé, es difícil de explicar porque creo que si no se ha vivido, no se puede explicar. Hace tres años igual era impensable para mí o para mi familia que hoy estuviera aquí. Aunque evidentemente esto no para y siempre tienes ganas de más, de más, de más, pero también parando un poco y mirando atrás y valorando hasta dónde hemos llegado, y sobre todo agradeciendo a toda esa gente que me ha ayudado a estar aquí hoy en día", finalizó.