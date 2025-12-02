Fútbol/Selección.- Jenni Hermoso: "Ha costado mucho y puedo seguir haciendo lo que me gusta"

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La delantera de la selección española Jenni Hermoso se mostró emocionada tras la conquista de la Liga de Naciones este martes en su "ciudad" y poder "seguir haciendo" lo que más le gusta, con un 3-0 a Alemania en el Metropolitano para demostrar que siguen siendo "las mejores del mundo".

"Mi cara de felicidad lo dice todo. Volver, poder estar en mi ciudad, se me ponen los ojos llorosos. Con mi gente, con mi familia, que hayamos dado un espectáculo y nos llevemos esto otra vez, es impresionante", dijo sobre el césped del campo madrileño en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Hermoso confesó que no mira atrás. "No quiero pensar nada más, vivo mucho el momento. Me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta, de ganar un título más y seguir disfrutando del fútbol. Ha costado mucho, han sido muchos meses de trabajo, de pensar en poner otra vez esta camiseta, y a veces todo tiene su recompensa. Con este equipazo, seguimos siendo el mejor equipo del mundo, puedo seguir haciendo lo que me gusta", apuntó.

Por otro lado, la futbolista madrileña destacó la entrada récord para seguir a España. "Celebrar en Madrid me hace mucha ilusión. Según pasan los años, esto se celebra más", terminó.