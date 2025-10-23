Fútbol/Selección.- La rumana Demetrescu pitará este viernes el España-Suecia de la Liga de Naciones Femenina

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La UEFA ha designado a la colegiada rumana Iuliana Demetrescu para dirigir este viernes el partido entre la selección española y Suecia, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina 2025 que se disputará en La Rosaleda de Málaga. Demetrescu ha arbitrado no hace demasiado a la actual campeona del mundo ya que se encargó de impartir justicia en dos de sus duelos de la Eurocopa de Suiza del pasado verano, el estreno ante Portugal (5-0) y ante Italia (3-2). Además, también pitó el choque ante el equipo portugués de meses antes en la Liga de Naciones, con triunfo español por 2-4.