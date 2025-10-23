Fútbol/Selección.- La rumana Demetrescu pitará este viernes el España-Suecia de la Liga de Naciones Femenina
Fútbol/Selección.- La rumana Demetrescu pitará este viernes el España-Suecia de la Liga de Naciones
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
La UEFA ha designado a la colegiada rumana Iuliana Demetrescu para dirigir este viernes el partido entre la selección española y Suecia, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina 2025 que se disputará en La Rosaleda de Málaga. Demetrescu ha arbitrado no hace demasiado a la actual campeona del mundo ya que se encargó de impartir justicia en dos de sus duelos de la Eurocopa de Suiza del pasado verano, el estreno ante Portugal (5-0) y ante Italia (3-2). Además, también pitó el choque ante el equipo portugués de meses antes en la Liga de Naciones, con triunfo español por 2-4.
Otras noticias de UEFA Nations League
Más leídas
- 1
La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump
- 2
Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones
- 3
Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo
- 4
El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas de golf y destinado a desaparecer del ranking mundial