Fútbol/Selección.- La selección española iguala el récord de Italia sin una clasificación perfecta

SEVILLA, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

La selección española se clasificó este martes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano tras empatar a dos goles Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, un marcador que le permite igualar el récord de partidos oficiales invictos de Italia, pero sin la perfección de haberlo hecho con pleno de victorias en la fase de clasificación.

La campeona de Europa ya tiene su billete para el Mundial 2026. Una plaza obtenida de forma brillante y con la que muestra su candidatura para lograr en tierras americanas su segunda estrella, aunque no pudo lograrlo del mejor modo posible, con su sexta victoria de seis posibles, quedándose con 21 goles anotados y dos encajados.

De este modo, no pudo emular a la España de la generación dorada que sí consiguió clasificarse para el Mundial de Sudáfrica de 2010 después de firmar una fase previa con pleno de victorias en sus 10 partidos para un total de 30 puntos superando a Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Estonia, Armenia y, como en esta ocasión, Turquía.

Sin embargo, después de ir por detrás durante un breve espacio de tiempo ante el equipo turco en La Cartuja, logró salvar al menos un empate con lo que alargó a 31 los encuentros oficiales sin perder, los mismos que estuvo la selección italiana entre octubre de 2018 y septiembre de 2021. Una marca que España puede superar en la 'Finalissima' del próximo mes de marzo ante Argentina.

Y otra marca que se le escapó a la actual campeona de Europa fue la de acabar también esta fase de clasificación, además de con pleno de victorias, sin haber encajado ningún gol. Este honor será ahora de forma exclusiva para la Inglaterra de Thomas Tuchel, que sí lo ha conseguido en esta misma fase después de ganar sus ocho partidos ante Albania, Serbia, Letonia y Andorra con un balance de 22 goles a favor y ninguno en contra, convirtiéndose en el primer equipo europeo hacerlo jugando al menos seis encuentros.

De este modo, tras los dos goles del conjunto turco, España no supera su última mejor marca de partidos seguidos sin encajar y se queda igualada con la conseguida con Julen Lopetegui como seleccionador, entre septiembre y noviembre de 2017, en los duelos oficiales ante Italia (3-0), Liechtenstein (0-8), Albania (3-0) e Israel (0-1), y el amistoso con Costa Rica (2-0).

Además de España para Sudáfrica 2010 y la actual subcampeona de Europa, clasificarse con pleno de triunfos a una Copa del Mundo sólo lo han logrado Alemania, camino de Rusia 2018 y como República Federal para España'82, los Países Bajos, también hacia la Copa del Mundo en la que perdió el título ante la 'Roja', y Noruega en esta fase de clasificación hacia Estados Unidos, México y Canadá.