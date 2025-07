Fútbol/Selección: La selección femenina de fútbol alarga su regularidad con sus quintas semifinales seguidas

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol se clasificó el pasado viernes para las semifinales de la Eurocopa que se está disputando en Suiza, una ronda que hacía casi 30 años que no pisaba en el torneo, pero en la que ha sido la más regular del Viejo Continente en las últimas citas, y con el sueño ahora de intentar emular lo realizado el año pasado por el combinado masculino. España, actual campeona de Europa, aspira al doblete con la EURO, algo poco habitual y que únicamente ha logrado, en el mismo orden y por partida doble, precisamente su próximo rival en las semifinales, su 'bestia negra' Alemania, que encadenó dos dobletes entre 2003 y 2009, años en los que era la gran dominadora de este deporte, aunque también Noruega presume de ese doblete, en su caso primero con título europeo (1993) y luego mundial (1995). La 'Roja', que comparte con alemanas y noruegas ser las únicas de Europa en levantar la Copa del Mundo, logró romper su techo en 2023 y desde entonces se ha convertido en una selección fiable en condiciones de pelear por los grandes premios ya que siempre ha estado entre las cuatro mejores en las siguientes competiciones oficiales. La actual número dos del ranking FIFA tenía como mejor resultado histórico a nivel internacional las semifinales de la Eurocopa de 1997, pero hasta hace dos años no había sido capaz de ganar un partido de fase eliminatoria, lo que había frenado la progresión que llevaba atisbando seguramente desde 2019 cuando tuteó en los octavos de final del Mundial a la todopoderosa Estados Unidos, se producía el dominio de sus categorías inferiores y el FC Barcelona se instalaba entre los mejores clubes. Pero faltaba romper el techo y dejar atrás decepciones en forma de eliminaciones en cruces como los vividos en cuartos de final de las Eurocopas de 2013, 2017 y 2022. Lo hizo en el Mundial de 2023, ganando también, como el pasado viernes, a Suiza en octavos y una vez atajada esa maldición, ya se ha acostumbrado a estar entre las mejores y llegaron las primeras alegrías. Así, tras ser histórica campeona del mundo en Oceanía, tuvo que afrontar con esa condición la primera edición de la Liga de Naciones, una competición nueva y corta, donde se medía a las mejores del Viejo Continente. Y encuadrada con Suecia, Italia y Suiza, mostró su estrella para pasar la fase final, una 'Final a Cuatro' que disputó en Sevilla donde batió primero a los Países Bajos en semifinales y luego a Francia para levantar su segundo título en medio año. Esa actuación le dio otro premio extra, el histórico billete a sus primeros Juegos Olímpicos en París donde partía ya como una de las candidatas a una medalla de oro, un sueño que no se cumplió, sin ni siquiera el podio. Sin embargo, con mucho sufrimiento, sí alcanzó también las semifinales de esa cita, cayendo ante Brasil y luego ante Alemania en la pelea por el bronce, en lo que son las dos únicas eliminatorias que ha perdido desde el Mundial de 2023. Tocaba recargar energías de cara a un 2025 cargado y donde el reto principal era la Eurocopa, aunque antes había que afrontar la primera parte de la defensa del trono de la Nations, con un grupo duro con la potente Inglaterra, más Bélgica y Portugal. Pero España, pese a una derrota ajustada en Wembley (1-0), supo rehacerse y acabar sellando el billete para la fase final tras ganar en la última jornada a las inglesas (2-1) y citarse ya en octubre con Suecia en unas nuevas semifinales, a doble partido en esta ocasión. Ahora, tras deshacerse de la anfitriona y superar por primera vez una ronda de cuartos en una Eurocopa, selló sus quintas semifinales consecutivas, una regularidad que confirma a la selección española como una de las mejores del momento, y a la que sólo se le acerca en este aspecto precisamente Alemania, que ha estado en esta penúltima ronda en las dos Ligas de Naciones y en los Juegos, pero que falló en el último Mundial donde ni siquiera pasó la fase de grupos de forma totalmente inesperada e histórica. El próximo miércoles, las españolas intentarán ganar por fin a las alemanas, inaccesibles hasta el momento, y clasificarse para su tercera gran final en dos años, y con el sueño de poder emular lo que hizo el combinado masculino el verano pasado en la Eurocopa que conquistó ganando sus siete partidos. Esto ya lo hicieron en las dos pasadas ediciones tanto Países Bajos (2017) como Inglaterra. De momento, España es la única de las cuatro semifinalistas que llega invicta con pleno de triunfos a la pelea final por el título. Alemania cayó ante Suecia en la fase de grupos (4-1) y empató en cuartos ante Francia (1-1), a la que eliminó en los penaltis, Inglaterra, actual campeona, tiene la derrota ante las francesas en su estreno (2-1) y el empate en cuartos ante las suecas (2-2), con pase desde los once metros, e Italia perdió (3-1) ante la 'Roja' en una fase de grupos donde también empató ante Portugal (1-1). Además, esta Eurocopa ha sido el primer gran torneo donde la actual campeona del mundo ha encadenado con victoria sus cuatro primeros partidos, lo que le lleva a plantarse en las semifinales animado por una óptima racha de nueve triunfos seguidos desde que el pasado mes de febrero perdiese ante Inglaterra en Londres. Hasta ahora, en sus anteriores cuatro participaciones, sólo había ganado en total cinco encuentros.