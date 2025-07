Fútbol/Selección: La selección femenina quiere recuperar su fiabilidad en cruces para volver a semifinales de la Euro.

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol afrontará este viernes su partido de cuartos de final de la Eurocopa, que se está disputando en Suiza, en busca de volver 28 años después a unas semifinales continentales y para ello necesitará recuperar su fiabilidad en duelos a cara o cruz, perdida en el verano pasado. España quiere estar entre las cuatro mejores de una EURO, algo que no consigue desde las históricas semifinales de la edición de 1997, pasando entonces de forma directa desde su grupo y con sólo ocho combinados nacionales teniendo el privilegio de participar en dicho torneo. Casi tres décadas después, la actual campeona del mundo está en una buena situación de hacerlo, ya que parte como clara favorita pese a tener enfrente a la anfitriona Suiza, que contará con el plus del apoyo de la grada y el partir aparentemente con menos presión. Los pronósticos sitúan a la selección que dirige Montse Tomé como candidata a estar en la penúltima ronda, lo que sería un paso más en la evolución de un equipo al que no hace demasiado le costó romper la maldición de los encuentros de fase eliminatoria de grandes torneos, pero que una vez lo logró, mejoró mucho su estadística hasta los pasados Juegos Olímpicos de París. La Roja no superó un cruce hasta hace dos años en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y lo hizo precisamente batiendo, con goleada (5-1), al mismo rival que tendrá el viernes en la capital del país, Berna, en el Stadion Wankdorf, escenario que conoce y donde ganó en la primera fase a Portugal (5-0) e Italia (1-3). En Oceanía rompió esa barrera y desde ahí terminó haciendo historia con la conquista de la Copa del Mundo. Y hasta aquel 5 de agosto de 2023, la actual campeona de la Liga de Naciones solo había sufrido sinsabores en estos encuentros sin red, que siempre habían salido cruz, en algunas ocasiones por pequeños detalles. El primer partido de este tipo fue precisamente en las semifinales de la Eurocopa de 1997 y España se quedó sin final al caer por 2-1 ante Italia. Tuvieron que pasar 16 años para que la Roja tuviera otra oportunidad. En su regreso a un gran torneo desde 1997, en la EURO de 2013, pasó a cuartos tras ser segunda de su grupo y ahí se topó con una entonces potente Noruega, que se impuso claramente por 3-1 a las españolas. España iba creciendo paulatinamente en competitividad y después de no pasar la primera fase en su histórica primera participación en un Mundial, el de Canadá en 2015, volvió a tener una oportunidad, y seguramente más óptima, en la Eurocopa de 2017. Quedó segunda de grupo con mucho sufrimiento, pero el cruce fue con Austria, una rival que podía estar a su alcance. Sin embargo, no logró batirla y los penaltis sonrieron a las austriacas. Dos años después, en su segundo Mundial, en Francia, el combinado nacional sí logró superar la fase de grupos, pero el sorteo quiso que el emparejamiento, en octavos de final, fuera contra la todopoderosa Estados Unidos, en ese momento la gran dominadora del fútbol mundial. La selección compitió, pero se despidió de su andadura al caer por un ajustado 2-1 y con los dos goles americanos desde el punto de penalti. El siguiente intento, con España ya situada por primera vez entre las posibles candidatas a llegar lejos, fue en la Eurocopa de Inglaterra de 2022, un torneo que empezó ya torcido por la lesión primero de Jenni Hermoso y posteriormente por la grave de Alexia Putellas, Balón de Oro y en un excelso nivel de forma. Sin el concurso de estas dos jugadoras, la 'Roja' no pudo con Alemania en su grupo y logró amarrar la segunda plaza, lo que le envió a un duro cuarto de final ante la anfitriona. El combinado nacional tuvo contra las cuerdas a las inglesas, con un gol de Esther González que le hizo mandar en el marcador hasta el minuto 84, momento en el que, con posible falta de por medio a Irene Paredes, Ella Toone igualó y envió el choque a una prórroga donde decidió un gol de Georgia Stanway para certificar otra amarga eliminación. Un año después, y después de unos meses de turbulencia, tocó el reto del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, instante en el que la historia cambió. Pese a llegar a octavos con dudas por la goleada y la imagen ante Japón (4-0), las españolas acabaron con la maldición ganando con solvencia a Suiza y a partir de ahí se lanzaron dejando, con suspense y emoción, en el camino a Países Bajos (2-1) y Suecia (2-1) para llegar a la final ante Inglaterra, batida por el zurdazo de Olga Carmona para hacer historia. A partir de ahí, España hizo más historia con su clasificación para sus primeros Juegos Olímpicos en París al ganar la primera edición de la Liga de Naciones ganando su semifinal ante Países Bajos (3-0) y la final ante Francia (2-0). Pero esa racha en eliminatorias, se torció en la capital francesa donde el equipo llegó 'tocado' en lo físico. Pese a dominar su grupo con pleno de victorias, tuvo que levantar en cuartos un 0-2 de Colombia, con gol de Irene Paredes más allá del 90, y pasar por penaltis a las semifinales donde fue derrotada con solvencia por Brasil (4-2). Y en la pelea por la medalla de bronce, la 'bestia negra' Alemania se impuso por 1-0 y dejó sin ningún premio ni consuelo al equipo que ya entrenaba Montse Tomé y que ahora espera volver a recuperar la fiabilidad ganada con sangre y sudor en este tipo de partidos para soñar con el doblete.