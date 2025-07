Fútbol/Selección: La selección femenina se instala en la élite a base de victorias de prestigio

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol logró este miércoles romper una nueva barrera histórica al clasificarse por primera vez para la final de la Eurocopa que se está disputando en Suiza y aspirar a su tercer gran éxito en apenas dos años, un periodo en el que se ha instalado en la élite con victorias de prestigio. España aspirará el domingo en St Jakob Park, en Basilea, la ciudad natal de un mito del deporte como el extenista suizo Roger Federer, a proclamarse también reina del Viejo Continente, un título que uniría al del Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, el primero de un palmarés aderazado igualmente por una Liga de Naciones de nivel. Un doblete al alcance de muy pocas selecciones en Europa. Tan sólo Alemania, que lo hizo por partida doble en el inicio del siglo XXI, y Noruega, en los 90, pueden presumir de este logro que ahora puede conseguir la mejor generación de futbolistas españolas, una mezcla de experiencia (Alexia Putellas, Irene Paredes, Mariona Caldentey o Esther González), madurez consagrada (Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Laia Aleixandri o Athenea del Castillo) y talentos todavía con mucho que dar (Claudia Pina, Salma Paralluelo o Vicky López). Inglaterra, actual campeona de Europa, será el último escollo para una 'Roja' que ha conseguido ganarse el respeto mundial a base de triunfos de nivel ante rivales que no hace demasiado parecían lejos, algunos de ellos incluso imbatibles hasta hace poco tiempo y que han terminado claudicando ante la pujanza de la actual campeona del mundo. La última en comprobarlo fue precisamente la víctima en las semifinales, la laureada Alemania, un rival al que España había sido incapaz de ganar en sus anteriores ocho enfrentamientos, cinco de ellos con derrota. El gol de Aitana Bonmatí en el tramo final de la prórroga acabó con esa maldición y quitó a las alemanas de una lista negra ya sin combinados de máximo nivel. La número dos del ranking FIFA ya puede decir que ha ganado a la mayoría de las selecciones más importantes de esta clasificación, casi todas ellas en este periodo exitoso desde 2023, incluida la todopoderosa Estados Unidos, batida curiosamente en 2022 por 2-0 en un amistoso donde la 'Roja' no contó con sus consideradas mejores futbolistas tras la renuncia semanas antes de 15 de ellas, más la lesionada Alexia Putellas o Irene Paredes, que no firmó esa carta, pero que dio su firme apoyo. A las estadounidenses falta, eso sí, ganarlas en una gran cita oficial, algo que sólo puede producirse en Mundiales o Juegos Olímpicos. De momento, los dos equipos sólo se han visto las caras a nivel Absoluto en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2015, con triunfo americano por 2-1. Posteriormente, en 2023, en el Mundial, la selección española logró meterse en la final dejando fuera a otro combinado al que nunca había ganado como la competitiva Suecia. El gol de Olga Carmona cuando el choque se iba a la prórroga tras el empate in extremis de las suecas permitió hacerlo y luego, meses después, en la Liga de Naciones, hubo triunfo por partida doble (2-3 y 5-3). Y justo en esa nueva competición, el equipo entrenado por Montse Tomé también finiquitó a otro rival al que no había podido ganar como Francia. Además, lo hizo en la final por el título, por 2-0 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Otra histórica como Brasil, actual número cuatro del ranking, también hincó la rodilla, primero en un amistoso en 2019 y luego en los últimos Juegos Olímpicos de París (2-0), aunque en esa cita se tomó buena revancha en las semifinales (4-2). Japón, número 7, y Canadá, 8, también han caído ante las españolas, en el caso de las norteamericanas todavía no en partido oficial, mientras que la rival en la final del domingo, Inglaterra, ya perdió ante las españolas el título mundial hace dos años y el pasado mes de junio en la Liga de Naciones por 2-1. Países Bajos, Dinamarca, Italia o Australia también están tachadas en esta lista.