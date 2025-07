Fútbol/Selección: Laia Aleixandri se perderá la semifinal de España en la Euro por sanción

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, no podrá contar con Laia Aleixandri en semifinales de la Eurocopa 2025, después de que la defensora viera una segunda amarilla en el torneo este viernes en la victoria (2-0) en cuartos contra Suiza. La central del Barça estaba apercibida de sanción este viernes en el Wankdorf de Berna si veía una amarilla más y fue amonestada pasados los 20 minutos por una dura entrada a Iman Beney que no dejó pasar la colegiada italiana Maria Sole Ferrieri Caputi. Por ello, Aleixandri no podrá estar el próximo miércoles 23 de julio en un choque de semifinales que España jugará contra Francia o Alemania, duelo de cuartos que se disputa este sábado. Ona Batlle era la otra jugadora de España apercibida, pero la lateral estará disponible al igual que el resto de jugadoras de Tomé.