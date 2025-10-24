Fútbol/Selección.- Laia Aleixandri: "Suecia aprovecha cualquier situación para dejar algún recado"

MÁLAGA, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La futbolista catalana Laia Aleixandri ha afirmado que las jugadoras de Suecia "aprovechan cualquier situación para dejar algún recado", a rebufo de algunas feas entradas sufridas ete viernes por la selección española durante su victoria por 4-0 en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina.

"Ellas aprovechan cualquier situación para dejar algún recado, para ir intensas y creo que eso las ha condicionado para la vuelta. Es un equipo intenso pero que a veces cuando llegan tarde, llegan tarde; y creo que se tiene que sancionar", opinó Aleixandri en zona mixta desde La Rosaleda de Málaga.

"La verdad es que ha sido un partido bastante difícil. Esperábamos una Suecia como nos ha planteado el partido, muy intensa, que nos ha cambiado el planteamiento de primera a segunda parte. Bastante difícil, pero la verdad es que otra vez el equipo ha estado maduro en muchas facetas del juego", argumentó la polivalente jugadora del FC Barcelona.

Con esta goleada, la 'Roja' afrontará mucho mejor el duelo de vuelta en tierras suecas. "No sé si llamarlo tranquilidad, pero un primer pasito creo que sí que el equipo lo ha dado. Aún nos queda cerrar ese resultado, empezar el partido de vuelta allí 0-0 y otra vez demostrando que España es la que quiere estar en la final", indicó al respecto.

"Somos un grupo de jugadoras que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sonia [Bermúdez] nos ha ido dando matices para este partido. Creo que los hemos sabido plasmar bastante bien. Al final, bien es verdad que en la segunda parte Suecia no ha presionado bastante alto e incluso han tenido situaciones diferentes, pero bastante bien", añadió Aleixandri.

Su labor fue reemplazar en el centro del campo a la lesionada Patri Guijarro. "Ya sabemos la pedazo jugadora que es. Vengo de hacer solo un partido de seis con el Barça, tres entrenamientos. En ese aspecto creo que estamos muy contentas. Superreforzada, ha tenido mi capacidad para poder jugar ahí y ayudar a la selección", se congratuló.

Otra española que acaparó protagonismo fue Claudia Pina con su doblete en el 2-0 y el 4-0. "Ya sabemos la jugadora que es, lo decisiva que es. Y nada, me encanta", resumió sobre cómo la también blaugrana desatasca los encuentros tanto con el Barça como con la selección nacional.

Y otra culé, en este caso Mapi León, igualmente cuajó un buen partido. "Cuando nos estábamos chocando manos antes de salir al campo, le he dicho que disfrutara a tope. Ya se la ve, que está feliz y está disfrutando. Creo que la vuelta para la selección y todo suma", concluyó Aleixandri.