Fútbol/Selección: Leila Ouahabi: "El equipo no está relajado, queremos ser primeras"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La jugadora de la selección española Leila Ouahabi explicó que, pese a tener ya el billete a cuartos de final de la Eurocopa, el equipo "no está relajado", con intención de ganar a Italia este viernes y ser primeras de grupo de cara a los cruces. "Sabéis que somos una selección muy competitiva y estamos trabajando para poder ganar a Italia. Sabemos que Italia va a ir a por todas. Estamos analizando bien al rival, tiene jugadoras arriba físicas, con calidad. El equipo no está relajado, somos una selección que queremos ganar. Estamos clasificadas pero queremos ser primeras y queremos tener el pleno de victorias", afirmó. La jugadora del Manchester City fue preguntada por sus opciones de entrar en el once titular en la última jornada de la fase de grupos. "No lo sé, no sé quién va a jugar mañana. Yo estoy en lo mío, estoy trabajando duro, si tengo esos minutos los aprovecharé y disfrutaré. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Me perdí el Mundial, tuve la oportunidad de poder volver. Estuve trabajando duro en el City, muy contenta de poder disfrutar de esta Eurocopa. Pude tener unos minutos el otro día contra Bélgica y si puedo tener más minutos, estoy trabajando para eso. Estamos teniendo una competitividad muy sana, nos conocemos desde hace años", dijo. "Estamos muy contentas por cómo hemos competido estos dos primeros partidos. El ambiente es muy positivo, las jugadoras estamos con mucha confianza. Se está trabajando muy bien y con muchas ganas de afrontar el próximo partido", añadió. Además, Ouahabi reconoció el nivel de Inglaterra, como jugadora del City, al ser preguntado por lo que está demostrando España. "Todos conocemos Inglaterra, son un equipo con grandes jugadoras, es un equipo que busca jugar también. Opino como Olga y Laia, nuestras características es mucho cuidar el balón, tenemos jugadoras de mucha calidad por dentro. Nos hemos ganado también ese respeto", dijo. "Es un juego que llevamos mucho tiempo practicando. España es un equipo que busca mucho lo ofensivo, atacamos mucho con laterales también, pero trabajamos para mantener esa estructura defensiva, para posibles transiciones, estar bien posicionadas. Es nuestro sistemas de juego y a lo que queremos jugar. Lo que nos motiva es poder ganar. Si se da la eficacia que hemos tenido de poder marcar tantos goles, bienvenido sea. Lo principal es ofrecer un buen partido y poder competirlo bien", terminó.