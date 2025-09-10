Fútbol/Selección. Louzán, a Sonia Bermúdez: "Que haya esa coordinación que deseamos y buen ambiente para que todo fluya"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, deseó este miércoles "muchísima suerte" a Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora nacional absoluta femenina, y le pidió "que haya esa coordinación" que desean y "buen ambiente para que todo fluya" en esta "nueva etapa".

"Solo puedo desde aquí desearte muchísima suerte en este maravilloso proyecto y que haya precisamente esa coordinación que tanto deseamos y ese buen ambiente, que creo que es el que de alguna manera tú estás buscando, para que todo fluya", dijo el dirigente en la presentación de la nueva seleccionadora nacional absoluta femenina.

Y el gallego avanzó que la federación "pondrá todos los medios" al alcance de la exfutbolista "y al alcance de todo el equipo, las jugadoras y demás" para que "realmente" puedan realizar "un trabajo sobresaliente".

Además, Louzán recordó la labor de Montse Tomé, su antecesora en el cargo.

"Es de justicia tener un recuerdo para la anterior seleccionadora, Montse Tomé, gracias a todo su equipo, porque creo que también ha hecho un gran trabajo", dijo.

"Y ahora comenzamos una nueva etapa, estoy también muy contento y feliz de ver a Sonia, porque la veo con muchas ganas, con mucha ilusión y que además tiene la oportunidad, que no es poco reto, de coger a la actual selección campeona del mundo. Es un reto maravilloso", comentó.

Y marcó los próximos objetivos de la selección femenina, dos "grandes retos".

"Primero, la Liga de Naciones y, por supuesto, ese Mundial de Brasil del año 2027. España quiere seguir en la excelencia, quiere seguir en lo más alto, en el femenino también, que ya lo está", concluyó.