Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente convoca a Aleix García (Bayer) en sustitución de Gavi

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha llamado a Aleix García, centrocampista del Bayer 04 Leverkusen alemán, para ocupar el hueco del lesionado Pablo Páez 'Gavi' para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial 2026, según confirmó el combinado nacional este sábado.

El futbolista catalán vuelve de este modo a entrar en los planes del técnico riojano que le convocó por última vez para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones 2024-2025 ante los Países Bajos, anotando un penalti en la tanda que decidió el pase en Mestalla, y que ya acumula cinco partidos como internacional con la 'Roja'.