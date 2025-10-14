Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "Cuando a estos jugadores les ponés un aliciente todavía se motivan mucho más"

VALLADOLID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, tiene claro que le supone "un motivo de una gran alegría" el haber igualado la mejor racha histórica del combinado nacional de partidos oficiales invicto con la victoria (4-0) ante Bulgaria de este martes, y que para sus futbolistas es algo que ha supuesto para "motivarse y crecer mucho más", al tiempo que halagó a un futbolista "completísimo" como Mikel Merino, nuevamente protagonista con dos goles.

"Para mí es un motivo de una gran alegría igualar esa marca histórica de don Vicente del Bosque, referente para mí, pero fundamentalmente lo que es un gran motivo de alegría es porque es un éxito de estos futbolistas, que sí que hay que poner en valor y yo lo voy a poner en valor porque son grandísimos futbolistas y tienen un rendimiento y un comportamiento ejemplar", remarcó De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico recordó que sus futbolistas "son insaciables y quieren más". "Queremos más, no estamos pensando en este partido 29, es que queremos ya el 30 y el 31 y así sucesivamente hasta donde podamos llegar. Insisto en el trabajo de estos jugadores que son maravillosos y que nos hacen ser muy optimistas de cara al futuro", afirmó.

Para el seleccionador, los combinados que dirigieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque "han dejado un legado que todos estos futbolistas viven también de eso". "Seguramente muchos casi ni habían nacido, pero son futbolistas que culturalmente conocen esta historia y a nosotros nos motiva mucho, y nos motivan mucho los retos", reconoció.

"Y conociendo a estos futbolistas que tienen un hambre deportiva insaciable y quieren ser cada día mejores, cuando les pones el aliciente de poder competir y conseguir las cosas que consiguieron, los títulos que consiguieron en esas otras selecciones, todavía se motivan mucho más y crecen mucho más. Creo que aquel legado es muy bueno, maravilloso para el fútbol y para el deporte español porque demuestra que tenemos potencial para competir por lo máximo. Y esta generación quiere también hacer historia y queremos llegar a lo máximo que se pueda conseguir", remarcó el preparador del combinado nacional.

De la Fuente considera "una gran motivación" que la gente piense que son la mejor selección del mundo. "Estoy pleno de alegría y de orgullo, y para estos futbolistas también por ser componentes de la selección nacional y de esta además, que tiene posibilidades de hacer historia o seguir haciéndola. El reto es ser mejores mañana de lo que hemos sido hoy y queremos seguir manteniendo este estatus por responsabilidad y por el prestigio que tiene el fútbol", aseveró.

El de Haro se mostró "muy contento por la aportación de todos los futbolistas". "No ha sido un tema de rotaciones que tiene a veces un carácter peyorativo, no se regala nada de nada, se lo han ganado los futbolistas.

“Lamento no haber tenido la oportunidad de darles tiempo a otros futbolistas que están en el equipo y se lo merecen. Pero hemos sacado un gran equipo y creo que ha estado a un nivel también muy alto", subrayó. En este sentido, elogió el trabajo "fantástico" de Samu Aghehowa y Borja Iglesias para "abrir espacios con una defensa muy férrea, muy cerrada". "Samu ha tenido un trabajo muy difícil, cuando además lo suyo es correr a los espacios y ha hecho un grandísimo trabajo que luego se ha beneficiado Borja", puntualizó.

“Merino es completísimo”

“Estoy contentísimo con los dos y si fallan ocasiones son jugadores muy solventes. Precisamente, su carencia no es el gol, todo lo contrario, ya lo meterá en otra ocasión y este equipo, además, también creo que tiene otra fortaleza, que es que metemos muchos goles muchos futbolistas y eso es una virtud muy importante para un equipo”, añadió. A nivel individual, elogió a Pedri González y Mikel Merino. Del canario, pidió "poner en valor el futbolista que es y todo el talento que tiene", con una "actitud y compromiso excepcional con la selección", mientras que al navarro lo ve como "un futbolista completísimo, con una capacidad para adaptarse a diferentes demarcaciones de manera natural". "Interpreta muy bien al rival y las situaciones que tiene que desarrollar. Es un futbolista genial, del nivel de Pedri, Oyarzabal, Rodri", expresó.

Preguntado por qué fue lo que le hizo intercambiar las posiciones de los dos futbolistas, pasando Merino a la mediapunta. "Fue pensar que era lo mejor para el equipo y dije que igual de esta manera funciona mejor y funciona mejor. Estaba adoptando otro planteamiento y tuve la suerte de acertar con el otro. Ellos disfrutan y nosotros disfrutamos más porque les veo a los dos desplegar todo su potencial futbolístico de manera más natural", detalló, aclarando que considera poner de '9' al jugador del Arsenal FC porque ahí ya tiene "'nueves' muy buenos".

"Esa es la gran fortuna que tenemos, el tener la posibilidad de hacer dos o tres selecciones tremendamente competitivas", agregó. El riojano tenía claro que "iba a ser un partido de mucha constancia, de picar piedra, de insistir e insistir ante un equipo que se ha defendido muy bien en bloque bajo". "Si hubiéramos tenido el acierto para materializar alguna de las múltiples ocasiones que hemos creado en el primer tiempo, seguramente hablaríamos de otras cosas diferentes, pero cuando no tienes esa finura, cuesta mucho abrirlos. Es verdad que con la gran calidad que tenemos hemos metido ya el primer gol, el segundo y ya el partido ha ido cambiando", comentó.

De la Fuente recordó que "en el panorama internacional a nivel de selección no hay nada fácil", pero que eso no le inquieta. "Soy de esa generación que me gusta que me lo pongan difícil. Todos los equipos tienen potencial y nosotros estamos teniendo una actuación muy buena, que parece que los rivales puedan ser en algún momento más débiles de lo que son", indicó.

En cualquier caso no está conseguida la clasificación. Queda mucho que trabajar, dos partidos dificilísimos en Georgia y contra Turquía en Sevilla. Me centro en nuestro trabajo, que es muy difícil y tiene una gran responsabilidad, y cuando se nos exige tanto uno está obligado a dar siempre lo mejor. Por eso tenemos que centrarnos en lo que podamos controlar, que son nuestros partidos, lo de fuera, no puedo ni quiero estar pendiente de ello", sentenció preguntado por si le molestaba que se ponga demasiado el foco en los 'tocados' en cada concentración.