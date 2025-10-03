Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "El riesgo en la selección es el que hay que asumir para jugar al fútbol"

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro este viernes que "no hay ningún conflicto" con Hansi Flick, que se quejó del trato dispensado en el anterior parón a Lamine Yamal y haberle hecho jugar con dolor, y advirtió que el extremo no les comunicó "ninguna molestia" e insistió que en el combinado nacional no se toman más riesgos con los que futbolistas que los que "hay que asumir para jugar" y que si están "jugando con su club" no ve por qué no pueden hacerlo con la selección.

"No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca", trató de sentenciar en la rueda de prensa tras dar la lista para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria.

El de Haro cree que el alemán "sabe cómo" se comportan los seleccionadores. "Alex Grimaldo, al hilo de esto que estamos hablando, explicó claramente cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud, tanto la mía como la de los otros profesionales", añadió.

"Lo que me sorprendió, insisto, es que alguien que ha sido seleccionador opine así, pero es que cada uno dice lo que tiene que decir, punto", reiteró.

De la Fuente intentó centrar la atención en "dos partidos muy importantes" ante Georgia y Bulgaria, pero la rueda giró sobre este asunto. Así, recordó que es complicado que un jugador profesional haya jugado un partido "sin algún dolor".

"Son molestias y dolores controlados, son normales, pero (Lamine Yamal) tampoco refirió, en ese caso, ninguna molestia", apuntó.

"Lo que pasó fue que luego, al terminar el partido, tuvo algún otro tipo de molestia. Es nuestro cuerpo médico el que lo puede explicar mejor porque en datos médicos no voy a entrar. Yo hablo de la realidad, de la práctica del fútbol, yo no he jugado ni entrenado nunca, después de 18 años de futbolista, sin molestia. Parece que tuvo alguna molestia después del partido, sin más", prosiguió.

En ese momento, la tensión fue creciendo sobre el tema a raíz de una pregunta indicando que tanto Yamal como Nico Williams habrían jugado con riesgo y que el extremo del Athletic Club había llegado a la concentración con la recomendación del club que se le dosificase.

"El riesgo en el fútbol, en el deporte, existe siempre. Cuando vinieron aquí estaba jugando en su club y si están jugando en su club, asumirán esos riesgos. Si está jugando en su club, llega aquí y juega tranquilamente, exactamente igual que en su club", aclaró el de Haro, que piensa que esto son "situaciones y actuaciones totales absolutamente normales en los clubes y en la selección".

Por ello, De la Fuente aseveró que no creía que se hubiese equivocado. "Aquí el riesgo es cero, es el que hay que asumir para jugar, hacer un deporte.

Aquí el que viene, viene sano, y si juega es porque está en condiciones de jugar y cuando no se van para su casa", expresó.

“Hablamos con todos los jugadores cuando llegan aquí. Sabemos cómo están de primera mano y los informes de los clubes, y si uno nos informa de que después de un partido un jugador tiene algún inconveniente, a veces no vienen directamente si tienen una demostración del tema médico que no puede venir, se va para su casa sin ningún problema. Lamine jugó 90 minutos el último partido y veremos este fin de semana en Sevilla qué participación tiene y cómo termina”, puntualizó.

“SEGUIMOS DENTRO DEL GRUPO QUE MANEJÁBAMOS ANTES DE LA EUROCOPA”

En este sentido, el riojano confirmó que no ha llamado a Fabián Ruiz porque “tiene un problema muscular”.

“Y como le cuidamos y somos escrupulosos con esas situaciones, el PSG tanto en esta situación como en la anterior, que se tuvo que ir para casa, nos lo reconoció por escrito, agradeciendo el trato que habíamos dispensado a Fabián”, detalló.

El de Haro remarcó que igualmente que los jugadores aumentan su valor “inmediatamente en el momento que vienen a la selección” y que los clubes se molestan cuando sus jugadores no vienen a la selección porque eso demuestra su buena salud y demuestra su buen trabajo", mostrando igualmente su deseo que en estas semanas internacionales todo el mundo estuviera “con el foco en la selección”.

También descartó que haya una renovación en la 'Roja' y que esta lista está marcada porque tiene “muchísimas lesiones”.

“De todas formas, seguimos dentro del grupo que manejábamos antes de la Eurocopa. Tenemos la base muy sólida y el jugador más veterano que tenemos es de 30 años, así que si no la más, es una de las selecciones más jóvenes del mundo. No hay lugar a renovación, seguimos manejando la misma idea que teníamos antes de la Eurocopa con los mismos futbolistas”, zanjó.

Preguntado por las palabras de Patxi López, portavoz del PSOE, y la posibilidad de estudiar la no participación de España en el Mundial de 2026 si también se clasificase Israel, eludió opinar.

“Lo que me ocupa más que preocupar es que primero hay que clasificarse y cuando nos clasifiquemos para el Mundial ya veremos, será o no será, pero no tengo ni idea”, consideró.

Finalmente, De la Fuente habló del Balón de Oro que finalmente fue para el francés Ousmane Dembélé y no para Lamine Yamal, con Pedri González fuera del 'Top 10'.

“Yo se lo daba a cualquiera de los españoles que estaban ahí nominados porque creo que están capacitados y seguro que lo ganarán en el futuro, pero, en esta ocasión, tampoco lo ha ganado alguien que no sea merecedor de ello”, opinó.