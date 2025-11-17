Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "En la selección no hay premios ni regalos"

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro que afrontan "con una excepcional responsabilidad" el partido de este martes ante Turquía en el Estadio de La Cartuja, donde esperan sellar el billete para el Mundial del año que viene y para el que no tiene en mente "una revolución en el once", asegurando que en el combinado "no hay premios ni regalos" sino que uno juega por merecimientos.

"Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad. Por muchos motivos como el prestigio y por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo, además con autoridad, y también hay una responsabilidad y un compromiso con una afición", señaló De la Fuente este lunes en rueda de prensa previa al choque con Turquía.

El técnico recordó que la clasificación está "virtualmente" conseguida, ya que además de perder, debería ser por más de seis goles, pero que quieren "seguir ganando y compitiendo". "Hay un objetivo también de conseguir el partido 31 invictos. Hay muchos motivos para que este equipo tenga todavía las ganas de seguir ganando y lo más importante es que los jugadores no se cansan de ganar", subrayó.

"En cualquier caso, no va a haber una revolución. Queremos sacar un equipo, y seguro que va a ser así, muy competitivo, de mucho nivel, para afrontar un partido que conlleva una responsabilidad, y el respeto que tenemos que demostrar a los rivales nos exige sacar a los mejores, sea quien sea. Luego leeréis que si es habitual o no es habitual, yo puedo tener una idea de un equipo en la mente, pero aquí todos los futbolistas son muy importantes", aseveró.

El seleccionador recalcó que en la selección "no hay premios ni regalos". "La gente se lo tiene que ganar y yo tengo la gran fortuna de que dirijo a 26 futbolistas que quieren jugar todos ahora y que se lo merecen", advirtió el preparador riojano.

Este lamentó que el terreno de juego de La Cartuja "no está todo lo bien que pudiera estar" por las lluvias de los últimos días y que será algo que "valorar" para configurar su once para el que necesitan que "los jugadores tengan más energía al principio y al final" para desarrollar "una primera idea" que tiene en la cabeza para afrontar a un rival que conocen "muy bien".

Con todo, está "muy contento y muy orgulloso de lo que está haciendo este equipo". "Los futbolistas son los actores de esta historia y estamos disfrutando mucho con ellos. Todavía hay mucho recorrido y mucha margen de mejora, así que esperamos que todavía lo mejor esté por llegar", apuntó.

LE RUBORIZA PENSAR QUE PUEDE SER EL MEJOR SELECCIONADOR DEL MUNDO

De la Fuente consideró "un honor y un orgullo que se hable de la selección", pero pidió "huir de las individualidades" y "poner el foco en todo lo que representa esta selección para un país y para gente joven que se está fidelizando con la selección".

"Por supuesto me ruboriza pensar eso", replicó al ser preguntado por si se le puede considerar el mejor selección del mundo. "Lo único que trato es hacer cada día mejor mi trabajo, intentar que los futbolistas se sientan convencidos de lo que les proponemos y que se sientan seguros conmigo. No tengo vanidad ya para pensar en esas cosas y lo que quiero es estar a la altura de la exigencia de este reto tan importante que es dirigir a la selección de mi país", zanjó.

El de Haro reiteró que, en su caso, "la selección representa todo". "He sido un gran aficionado suyo y para mí es un lujo dirigirla. No sé si habrá otro sentimiento más placentero, creo que es lo máximo que puede aspirar un entrenador y, para mí, estar en este momento y tener la posibilidad de dirigirla en un Mundial, la competición quizás más importante futbolísticamente, me hace darme cuenta de la importancia que tiene este cargo y de la suerte y el honor que tengo", puntualizó.

De la Fuente insistió en que "el mérito" de la 'Roja' es que la consideran "una de las grandes favoritas" para el Mundial. "Aquí el favoritismo no te lleva a nada, el verdadero éxito es estar en la disputa de pelear algo importante porque ganar o perder a veces es un hilo muy fino", remarcó.

ELOGIOS A LAPORTE Y FERRAN TORRES

En el apartado individual, el seleccionador elogió a Aymeric Laporte Ferran Torres. Del jugador del Athletic, destacó que tiene "muchísima" importancia para el combinado nacional. "Yo, en alguna ocasión, llegué a decir, después de la Eurocopa, que era el mejor central en su posición y nos ofrece, para nuestra idea, una gran salida y es capaz de filtrar pases. Además tiene una gran jerarquía también en la fase defensiva, es un futbolista muy completo", detalló.

"El otro día también comentaba que una de nuestras virtudes era el conocer a los futbolistas y cuáles son los que mejor encajaban para el desarrollo de nuestra idea. Aymeric es uno de los centrales que desarrolla ese concepto de una manera perfecta para nosotros. Es un lujo tener un futbolista de estas características", añadió al respecto.

Sobre Ferran Torres, explicó que "ha llovido" desde que le conoció "con 16 años" y que tiene "la capacidad para jugar en diferentes demarcaciones", calificando como "algo espectacular" el promedio de goles con la selección. "Tiene unos números fuera de lo normal, un rendimiento excepcional y que allá donde juega y donde va lo hace siempre solvente", manifestó.

En cuanto al estado físico de Unai Simón, que salió cojeando el pasado sábado, el riojano dejó claro que "ahora mismo están todos disponibles" salvo la baja de Dean Huijsen, que abandonó el domingo la concentración. "Fue un golpe y durante estas horas ha evolucionado muy bien y no hay ningún problema a día de hoy", informó.

Aprovechando su paso por Sevilla, De la Fuente habló de Isco Alarcón. "Primero que recupere bien porque es un grandísimo jugador y volver a recuperar ese nivel de antes de la desgraciada lesión. Está ahí en la relación de futbolistas que manejamos si está en condiciones. Queda mucho tiempo todavía de aquí al Mundial, veremos más lesiones desgraciadamente, pero habrá otros jugadores que se recuperarán y tendrán esa oportunidad para estar con la selección", consideró.

El choque será en Sevilla, donde se siente "muy feliz". "Estoy en mi casa. Sevilla nunca falla, por eso me gustaría explicar y transmitir a la afición lo importante que es que nos sigan apoyando incondicionalmente como ha sido históricamente", solicitó el seleccionador, que ha pasado por el Sevilla FC tanto en su etapa como jugador como en la de entrenador.