Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "La prioridad es el futbolista siempre, aunque alguno no lo quiera entender"

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, elogió la calidad y compromiso de sus jugadores para enlazar este sábado 30 partidos sin perder con la goleada (0-4) ante Georgia, sin dar por hecho el billete al Mundial y recordando que su fortaleza es el conocimiento que tiene de sus futbolistas.

"La selección georgiana no fue débil, pero se ha encontrado con un gran rival. Una España ambiciosa, que quería jugar y ganar. No ha sido demérito de Georgia, el trabajo de la selección española ha sido de un nivel muy alto", afirmó en rueda de prensa en Tiflis.

De la Fuente fue preguntado por ese récord histórico de España. "Como soy muy positivo, solo siento admiración por lo que se ha conseguido, por dirigir a una generación maravillosa, que ha conseguido superar un hito histórico, conseguir 30 partidos sin perder, establecida por una generación también inolvidable", dijo.

"Nos queda seguir mejorando. La virtud de esta generación es que es ambiciosa, insaciable, y queremos más, queremos seguir cosechando no récords, partido a partido, pero sí creciendo y mejorando de cara a una ilusión tremenda que tenemos el próximo verano. El objetivo es ser cada día un poco mejor", añadió.

Por otro lado, pese a estar en el Mundial salvo encajar una goleada de siete goles ante Turquía el martes en Sevilla, De la Fuente no quiso celebrar nada aún. "Este equipo tiene muchas virtudes, una de ellas especial es el respeto. El respeto a nosotros y luego a los rivales. Hasta que no consigamos la clasificación matemática vamos a seguir trabajando igual", dijo.

"Estoy feliz por los futbolistas, porque es un orgullo, es una generación excepcional, es un lujo poder dirigirlos. Son los mejores jugadores del mundo. Es muy importante tener ese equilibrio, de contundencia en defensa y tener una pegada tremenda. No es normal. Da gusto dirigir a estos futbolistas, hablar con ellos. El fútbol español tiene una generación excepcional, todavía nos queda camino por recorrer. Es inagotable la cantera del fútbol español", añadió.

Por otro lado, el técnico riojano recordó que "siempre" piensan en la salud del jugador, al ser preguntado por Dean Huijsen y tras las polémicas con el FC Barcelona por Lamine Yamal. "De momento no se va a ir nadie. El futbolista está encantado no, lo siguiente, de estar con nosotros, no quiere irse. Mañana valoraremos su evolución. La prioridad es el futbolista siempre, aunque alguno no lo quiera entender. Mañana valoraremos con los médicos de la Federación y el Real Madrid si se queda o se va. Está para jugar", afirmó.

"Uno tiene una idea, pero lo más importante es tener los futbolistas para poder desarrollarla. En un momento dije que había poca gente que conociera como nosotros el fútbol español. Esa es nuestra fortaleza. Sabemos los futbolistas que se pueden adaptar a esta idea y como hay tantos tan buenos en España, es nuestra fortaleza. Quedaría bonito decir que estudié en Harvard la filosofía del fútbol, soy más normal y básico, lo que hago es conocer a los futbolistas", terminó sobre la manera de jugar de su selección.