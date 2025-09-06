Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "Morata sabe cuál es su papel y quiero que valoremos a nuestro capitán"

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, pidió este sábado valorar al capitán del equipo, Álvaro Morata, que debería "estar recibiendo todos los honores de todo un país", al mismo tiempo que insistió en que el delantero madrileño "sabe perfectamente cuál es su papel" en el combinado nacional.

"Él (Morata) sabe perfectamente cuál es su papel, pero es que yo sé cuál es el papel de Álvaro. Álvaro es un jugador más, con total normalidad, juega más o menos dependiendo de los planes, de la idea que tengamos, lo que queramos plantear, las características de los delanteros", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante Turquía de clasificación al Mundial 2026.

De la Fuente reiteró que Morata "es muy importante" para el grupo, pero "igual que el resto de compañeros". "Es verdad que tiene una connotación diferente. Por favor, quiero que valoremos, es nuestro capitán, y un capitán en una selección nacional, tiene que estar recibiendo todos los honores de todo un país", agregó.

"Sintamos un poquito lo que siento yo, la emoción que siento ver jugadores de ese perfil en nuestra selección, el orgullo, yo estoy orgulloso de tener jugadores como Álvaro Morata", confesó el seleccionador, que arrancó su rueda de prensa deseando una "pronta recuperación" al técnico del PSG, Luis Enrique, que sufrió este viernes un accidente en bicicleta.

El de Haro avanzó que "no hay ninguna molestia de ningún jugador", aunque dijo que valorará rotaciones. "Ferran (Torres) está entrenando muy bien y es un valor seguro para nosotros y para mí, tiene total y absoluta confianza. Es un jugador muy importante, vamos a tratar de tomar una decisión según los criterios, que hay mucho", adelantó sobre la posible titularidad del delantero blaugrana.

También quiso destacar el rol de Mikel Oyarzabal y recordó que ya ha llegado a 400 partidos con la Real Sociedad. "Yo le valoro. Para mí es un futbolista muy solvente, pero no solo él, tenemos muchas posibilidades para jugar en esa demarcación. Hay diferentes características, creo que lo más importante es eso. Estoy muy tranquilo, tenemos unos futbolistas de una calidad fantástica", celebró.

"Vamos a ver cómo evoluciona el entrenamiento y valoraremos, lo que sí está claro es que Carvajal y Rodri están en perfectas condiciones y están aquí porque sabemos que pueden empezar el partido. Ellos están preparados para ocupar el rol que les corresponde en el momento oportuno", dijo sobre el lateral y el mediocentro, que vuelven tras sus graves lesiones de rodilla.

Preguntado por el nivel de Robin Le Normand en los últimos partidos, después de sustituirlo en el descanso ante Bulgaria, De la Fuente afirmó estar "muy contento" con el central rojiblanco. "Estoy encantado, me parece uno de los mejores centrales de Europa y con nosotros tiene un comportamiento excepcional.

“Yo sé de las virtudes y las características de Robin, es un jugador muy competitivo, muy concentrado, es un especialista”, elogió. Por ello, dijo tener “el orgullo, el privilegio de dirigir a los que son los mejores jugadores del mundo”. “Hay muchas cosas todavía que tenemos que mejorar y seguir creciendo, pero este equipo está preparado para seguir creciendo, porque todavía tiene mucho margen de mejora”, añadió.

Además, De la Fuente avanzó “un partido de dos grandes selecciones”, con un país “volcado con la suya, en este caso Turquía”, pero recordó que España ya jugó ante la anfitriona Alemania en la EURO. “Hemos jugado en ambientes muy hostiles, y este equipo está preparado para cualquier circunstancia de este calibre. Será un ambiente tenso, un ambiente muy bonito, seguro, pero estamos preparados para jugar en cualquier circunstancia”, repitió.

Finalmente, explicó cómo gestiona la precocidad del talento como entrenador. “Vengo de una cultura de formación, en un club donde a los 18 años ya me dieron la oportunidad de jugar en Primera. Me gusta que la gente con talento, con ambición, tenga posibilidades de crecer, sin mirar el carnet de identidad, con toda la seguridad, confianza y continuidad, que es lo más importante”, concluyó.