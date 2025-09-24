Fútbol/Selección.- Málaga espera dar "una acogida impresionante" al España-Suecia de la Liga de Naciones femenina

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado este miércoles el partido de ida de las semifinales de la UEFA Women's Nations League, que España jugará ante Suecia en La Rosaleda el próximo 24 de octubre, un partido que es "merecedor de una acogida impresionante" para las "campeonas del mundo".

La sede del consistorio malagueño recibió a la RFEF, y a su presidente, Rafael Louzán en un acto en el que ejerció como anfitrión el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Además, en el acto estuvieron presentes, el director general de Eventos e Instalaciones de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga y Diputado Delegado de Deportes, Juan Rosas; y el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido.

En nombre de la ciudad de Málaga, su alcalde Francisco de la Torre, agradeció la presencia de todos ellos y recordó que Málaga recibirá a un gran equipo en un gran encuentro, esperando que haya mucha gente aplaudiendo y apoyando a España. "El equipo femenino es merecedor de una acogida impresionante", indicó el regidor.

Por parte de la RFEF, el presidente Rafael Louzán recordó que Andalucía siempre es tierra de acogida y quiso agradecer el ejemplo de coordinación entre administraciones como ha sido este caso, por el apoyo dado desde la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Alcaldía de Málaga para la celebración de este partido.

Louzán incidió en que la selección que jugará en La Rosaleda es campeona del mundo, campeona de la Nations League y subcampeona de Europa, además de tener varios balones de oro del mundo. "Será un gran partido el de las números 1 del mundo", indicó, para recordar que es la primera vez en la historia que tanto la selección masculina como la femenina lideran el ranking mundial, "un hecho histórico que hay que poner en valor".

Representando a la Junta de Andalucía, Lerchundi destacó la apuesta de la Junta de Andalucía por el deporte y, en concreto por el fútbol, habiendo albergado más de 20 partidos de las selecciones nacionales, lo que confirma este gran compromiso de la comunidad autónoma en este ámbito.

Por último, el representante de la Diputación Provincial, su vicepresidente Juan Rosas, invitó a todos los municipios de esta provincia a acudir al partido que se disputará, tras incidir en el trabajo que se está realizando para el desarrollo del deporte femenino.

La Selección española de fútbol jugará su primer partido de la temporada 2025-26 en el estadio de La Rosaleda. La ida de las semifinales de la UEFA Women's Nations League, al que llega defendiendo su título de vigente campeona de la competición. Un partido que significará el inicio de Sonia Bermúdez en el banquillo de la selección absoluta.