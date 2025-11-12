Fútbol/Selección.- Marc Cucurella: "Lamine es un jugador vital para nosotros y lo importante es que se recupere bien"

LAS ROZAS (MADRID), 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El futbolista de la selección española Marc Cucurella ha asegurado este miércoles que la ausencia de Lamine Yamal en la convocatoria para los encuentros frente a Georgia y Turquía es "una baja importante", ya que es un "jugador vital" para la selección, pero ha explicado que lo "importante es que se recupere bien" de la pubalgia que sufre, misma dolencia que la que tiene Nico Williams, del que Unai Simón ha revelado que está "trabajando mucho" para evitar pasar por el quirófano.

"Será una baja importante, nos hubiese gustado que hubiese estado aquí con nosotros para poder celebrar la clasificación al Mundial. Al final lo importante es que se recupere bien, que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás un poco esas molestias, que viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros", ha afirmado Cucurella en el acto de presentación del patrocinio de Nestlé con la selección española.

El jugador del Chelsea ha manifestado que el blaugrana Lamine Yamal, que llegó a la concentración de la selección antes de irse de nuevo para Barcelona, quería estar con la selección, pero reconoce que la pubalgia es "un tema complicado". "Creo que él vino aquí y quería estar con nosotros, pero bueno, al final lo que ha dicho Unai. Es un tema complicado, yo tengo compañeros en el club también que tienen pubis y es un tema difícil", explicó.

Por su parte, el portero Unai Simón ha hablado sobre su compañero en el Athletic Club y en la selección Nico Williams, también ausente en este parón internacional y del que ha revelado que está "trabajando mucho" para no tener que pasar por el quirófano por su pubalgia.

"Nico está trabajando mucho en temas preventivos, con fisios externos, para evitar una posible operación y que vaya todo bien", destacó.

"Son cosas complicadas, no sabría decir una fecha. Ojalá que para cuando volvamos esté sin ninguna molestia. Lo lleva arrastrando tiempo, es algo complicado. Una mañana te levantas bien y piensas que ha pasado todo y al día siguiente vuelves con las molestias. Ya le vimos que tuvo buenas sensaciones en el último partido y esperamos que vaya recuperando para lo que nos viene por delante", manifestó Unai Simón.