Fútbol/Selección.- Marc Cucurella: "No hay que hacer demérito a todo lo que venimos haciendo"

SEVILLA, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El futbolista español Marc Cucurella ha señalado este martes que "no hay que hacer demérito a todo" lo que la selección nacional masculina había hecho en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 antes de su empate (2-2) contra Turquía en su sexto y definitivo partido dentro del Grupo E, disputado en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

"Sabíamos que iba a ser difícil. Hemos hecho casi todo perfecto, sí que es verdad que nos hubiese gustado acabar con una victoria, pero no hay que hacer demérito a todo lo que venimos haciendo. Ganar partidos es muy difícil, veníamos de una buena racha y hoy se nos ha puesto un poco complicado al final, pero hemos sacado carácter y hemos podido empatar", dijo Cucurella tras el encuentro en la zona mixta del estadio sevillano.

Cucurella indicó que "no hay ninguna excusa" para justificar el empate, aunque cree que el equipo hizo "un gran partido" y que en la primera parte tuvieron ocasiones "muy claras". "Ahí perdonamos y eso es el fútbol, a veces son aciertos y a veces errores. Tendríamos que haber matado un partido que luego se nos ha complicado. Hemos hecho una clasificación casi perfecta y hemos cumplido el objetivo", destacó.

El lateral izquierdo del Chelsea explicó que el partido de hoy también es "una lección" para aprender que no pueden relajarse. "Cualquier equipo te puede hacer daño, y en algún momento no hemos acabado de presionar bien y nos han creado muchas transiciones. Al final de todo se aprende y corregiremos cosas de cara a los próximos partidos", añadió.

"Al principio de la EURO poca gente confiaba en nosotros, pero nos hemos ganado este respeto y este cartel de favoritos. Iremos con mucha ilusión, pero queda mucho. En marzo tenemos otra gran oportunidad para ganar otro título. Iremos paso a paso y ojalá lleguemos en las mejores condiciones", dijo sobre la condición de España de favorita en el Mundial.

Por último, el catalán se lamentó por no haber podido conseguir que el equipo acabara la clasificación imbatido: "Era bonito y nos hubiese gustado acabar con esa portería cero, pero creo que es mejor conceder los goles hoy que en otros días. Está claro que podíamos haber hecho cosas mejor, porque los dos goles son bastante evitables, pero mejor que nos pase ahora que en una fase final".