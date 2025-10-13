Fútbol/Selección.- Marc Cucurella y la virtud de no dejar pasar su tren con la selección

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El lateral catalán Marc Cucurella se ha convertido en uno de los futbolistas fijos para el seleccionador Luis de la Fuente en la actual campeona de Europa, un equipo al que llegó como sustituto de última hora y donde ahora se ha hecho dueño del lateral izquierdo, ofreciendo solidez defensiva y aporte ofensivo a una 'Roja' que está invicta cuando él juega.

El de Alella, de 27 años, vive seguramente su mejor momento como futbolista. Curtido y criado entre el RCD Espanyol y la Masia blaugrana, el futbolista no encontró sitio en el FC Barcelona para desarrollar unas cualidades que ofreció en sus cesiones en la SD Eibar, donde José Luis Mendilibar sacó máximo provecho a sus cualidades poniéndole como extremo, algo que también vivió en el Getafe CF con José Bordalás.

Y al mismo tiempo que hacía esta especie de 'mili' en el club guipuzcoano y el madrileño, ya entraba en contacto con Luis de la Fuente en las categorías inferiores donde se hacía huecos tanto en la Sub-19 como en la Sub-21 como también en el combinado nacional que fue en 2021 a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la capital japonesa no empezó de titular ante Egipto en el lateral izquierdo, con Juan Miranda siendo el elegido. Sin embargo, sí lo hizo ante Australia y Argentina, volviendo al banquillo en cuartos ante Costa de Marfil, para acabar de nuevo en el once inicial en las semifinales ante Japón y en la final ante Brasil.

Cucurella se colgó la medalla de plata olímpica en un equipo donde estaban Unai Simón, Pedri González, Eric García, Pau Torres, Mikel Merino, Dani Olmo, Carlos Soler, Marco Asensio o Mikel Oyarzabal, jugadores todos ellos que ya habían debutado con la Absoluta y estaban en los planes de Luis Enrique Martínez, algunos habiendo jugado incluso semanas antes la Eurocopa.

Antes de ese torneo, el positivo por COVID de Sergio Busquets y el aislamiento de toda la selección había forzado a la Sub-21 a jugar el amistoso programado contra Lituania y provocó el debut, así considerado a nivel estadístico, del lateral catalán con una Absoluta a la que había sido llamado únicamente en noviembre de 2020 en sustitución de José Luis Gayà para los duelos de la Liga de Naciones ante Suiza y Alemania, en los que no jugó ni un minuto.

Y el nombre del futbolista del Valencia CF está vinculado al de Cucurrella en la 'Roja'. Otro percance físico del valencianista le volvió a abrir la puerta de la selección más de tres años después, ya con De la Fuente al frente del equipo y él consolidado en la Premier League en las filas del Chelsea FC, para los amistosos de marzo de 2024 ante Colombia y Brasil.

El de Alella llegaba a última hora a los que se presuponía últimos grandes exámenes de cara a la lista final para la EURO de Alemania de ese verano. No jugó ni un minuto ante el combinado 'cafetero', con Alejandro Grimaldo elegido titular, pero sí salió de inicio ante la pentacampeona del mundo, un debut casi más oficial que el junio de 2021.

Dos meses después, entraba en la lista para el torneo continental, con Gayà nuevamente víctima de un problema físico que le impidió meterse en la pugna con el del Chelsea y Alejandro Grimaldo. Asistencia vital a Oyarzabal y primer gol en la anterior ventana.

Entre estos dos quedó ver quién sería el lateral izquierdo en la cita de Alemania, pero para el técnico riojano no hubo duda y colocó al catalán como titular en todos los partidos de la Eurocopa, salvo en el último choque de la fase de grupos ante Albania, con el billete para octavos y el primer puesto ya decididos a favor de la 'Roja', donde jugó el valenciano, que también le dio algo de descanso en el primer cruce ante Georgia cuando ya estaba el choque decidido.

Cucurella fue el dueño absoluto de la posición en los cuartos ante Alemania, en semifinales ante Francia y en la final ante Inglaterra, donde además fue uno de los protagonistas con su precisa asistencia a Mikel Oyarzabal para el decisivo 2-1 en el minuto 86.

De llegar a última hora a proclamarse campeón de Europa e iniciar un año natural repleto de éxitos donde también logró el Mundial de Clubes y la Conference League, además de jugar la final de la Liga de Naciones de 2025, perdida ante Portugal, pero jugando todos los minutos desde cuartos de final hasta el partido por el título.

Beneficiado por su buen físico y su ausencia de lesiones, Cucurella ha estado en todas las listas de Luis de la Fuente desde marzo de 2024 y ya acumula 20 partidos como internacional, con una estadística muy positiva ya que con él en el campo la 'Roja' no ha perdido, con 15 triunfos y cinco empates.

Además, en el parón de septiembre, se estrenó como goleador con la Absoluta en la clara victoria por 0-3 ante Bulgaria, y en esta fase de clasificación lo ha jugado todo, aunque todo hace indicar que rotará este martes ante el combinado búlgaro en el José Zorrilla donde se espera la titularidad de Grimaldo.