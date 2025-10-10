Fútbol/Selección.- Mikel Merino: "El fútbol es mucho más que jugar los 90 minutos y salir en la foto"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista del Arsenal y de la selección española Mikel Merino declaró este viernes que "el fútbol es mucho más que jugar los 90 minutos", aunque muchos jugadores piensen lo contrario, y a pesar de que todos pueden ser "ambiciosos", también necesitan la capacidad de salir los minutos que toque con "la mejor de las caras".

"Parece ser que hoy en día solamente vale cuando juegas de titular, los 90 minutos y todo el mundo sale en la foto, pero el fútbol es mucho más que eso. Parece un deporte muy individual, pero esto es un equipo y cuando te toque jugar tienes que poner la mejor de las caras y hacerlo bien", expresó el centrocampista en la rueda de prensa previa al partido contra Georgia en Elche, en la fase de clasificación al Mundial 2026.

El navarro reiteró "la importancia de la gente que sale después", por "la cantidad de goles que se marcan en los últimos minutos". "Todos somos ambiciosos y queremos más, pero eso no puede afectar a tu manera de encarar el partido y cada vez que salgas lo tienes que hacer para apoyar y con ganas de competir. En este equipo siempre se intenta inculcar eso a la gente", continuó.

"Está en nuestra mano cómo piensas, si quieres aportar, si a pesar del rol que te toca, como me tocó a mí en la Eurocopa, tienes la capacidad de salir los minutos que te toque con la mejor de las caras, con la ambición máxima y con ganas de aportar. Poner caritas y estar triste es lo peor que puedes hacer de cara a ti y al equipo", agregó, recordando su competencia con Fabián Ruiz durante la Eurocopa del pasado verano por un puesto en el centro del campo.

Cuestionado por las bajas de los extremos Lamine Yamal y Nico Williams, Merino considera que contra Georgia "se verá una selección reconocible seguro". "Serán otros los que ocupen esa posición y estoy seguro que lo harán de la mejor manera posible. Todos los que están en esta convocatoria tienen características de desequilibrio, velocidad, y poder amenazar a la espalda. La idea general se va a mantener igual. Somos una selección que esté quien esté en el campo, las bases siguen siendo las mismas", valoró.

El ex futbolista de la Real Sociedad reconoció que en el vestuario de la 'Roja' no se habla de que son la mejor selección del mundo según el ranking FIFA. "Es algo muy positivo ver como los chavales en el vestuario se lo toman como algo más, vienen a pasárselo bien, a jugar a lo que más les gusta y con cero presión. Son palabras mayores ser la mejor selección del mundo. Yo crecí viendo a España con todos los 'cracks' y poder estar aquí ahora es algo muy bonito y una responsabilidad que hay que defender de la mejor manera", apuntó.

Merino considera que el cambio de planes para viajar a Elche "no va a trastocar nada a nivel mental". "Veremos cómo evoluciona el tema del temporal, pero lo principal es la salud de las personas, que la gente se encuentre bien.

Una vez que veamos cómo evoluciona el tema climatológico, ojalá más gente pueda venir y apoyarnos, porque siempre es una alegría y una fiesta cuando la selección juega", subrayó. En referencia a la racha de imbatibilidad de la selección española como local en partidos de fase de clasificación al Mundial, Merino le restó importancia y dijo que el objetivo es "seguir ganando". "No nos fijamos en los datos porque sabemos que antes o después se pueden romper. Lo que queremos hacer es ganar, como todos los días, demostrar que somos la mejor selección y seguir haciendo lo que hacemos para dejar a nuestra afición contenta", añadió.

El pamplonés reflexionó sobre la vida "bastante aburrida" que tienen los futbolistas. "Con tanto viaje y tanto compromiso, a nivel personal, lo que más hago es estar en casa, con mi mujer, mi perro, darme paseos, intentar descansar... Es el fútbol, son pocos años y cuando te retires mirarás para atrás y pensarás que ojalá lo hubieras aprovechado más. No quiero que ese remordimiento me pese y por eso lo dejo todo cada día para intentar estar el mayor tiempo posible disponible", expuso.

Por último, cuestionado sobre el día de la salud mental, celebró que "esté a la orden del día poder hablar abiertamente" de ello. "Es importantísimo para todas las personas. A nivel deportivo, es lo que más define que un jugador esté en su mejor versión o no, por lo que personalmente sí que lo trabajo. Tengo alguien con el que tengo mucha confianza y que suelo mantener charlas regulares porque nunca hay que esperar a estar mal para poder hablar de tus problemas", concluyó.