Fútbol/Selección.- Mikel Merino: "Nadie va a bajar el pistón porque no es ganar por ganar, queremos demostrar"

VALLADOLID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista de la selección española y el Arsenal, Mikel Merino, aseguró este martes que "nadie" en el combinado nacional "va a bajar el pistón" en el camino hacia el Mundial 2026, porque no se trata de "ganar por ganar" sino de "demostrar" y hacerlo "manteniendo el listón".

"Estoy muy contento. Los goles son los que marcan en el fútbol y lo que te dan un poquito más de importancia o nombre. Pero estoy muy feliz por haber ganado. Sobre todo, por el trabajo que ha hecho todo el equipo, que creo que ha vuelto a hacer un partido espectacular", dijo el autor de dos goles en el triunfo por 4-0 sobre Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid.

Sin embargo, insistió en que su gran momento goleador, con seis tantos en la fase de clasificación, responde a "rachas, son momentos". "Los goles vienen y van, el otro día en el partido me coloqué igual de bien que hoy, esperé los balones igual de bien que hoy, y no pude meterlos. Son rachas, estoy muy contento de que esta racha esté siendo tan larga y ojalá consiga también alargarla con mi club", agregó.

Y, después del fallo de Ferran Torres desde el punto de penalti ante Georgia, Merino explicó por qué no pidió el penalti a Mikel Oyarzabal para completar su 'hat-trick'. "Viendo la que se montó el otro día, o la que montasteis el otro día...", bromeó.

"Él es el especialista, él es el tirador, lo pone en la pizarra al inicio de los partidos, y no porque vayamos ganando 3-0 o porque lleve yo dos goles hay que cambiar algunas cosas. He sentido que en este momento había que seguir las reglas y lo ha tirado y lo ha metido como siempre", añadió.

Esta selección ya suma 29 partidos oficiales consecutivos sin perder, pero Merino insistió en quitar peso a las rachas de cara al Mundial. "Que venga o cuando venga, las rachas no sabes cuándo se van a parar o cuándo van a seguir, igual ahora en el parón en noviembre el equipo empieza a jugar un poco peor y volvemos a coger otra vez el ritmo en verano", imaginó.

"Lo que sí que tengo claro es que el equipo va a estar preparado para el Mundial si nos clasificamos, todavía queda trabajo por hacer y cuando venga estaremos todos preparados", aseguró el mediocentro. "Sé que hasta el final no te puedes relajar, el fútbol ha demostrado muchas veces que si te relajas pasan cosas malas", advirtió.

"Y yo estoy seguro que con este seleccionador y con estos jugadores nadie va a bajar el pistón, porque ya no solamente es ganar o no ganar, sino demostrar que queremos seguir en el listón que hemos puesto hasta ahora. No solamente ganar por ganar, sino hacerlo en el nivel que estamos acostumbrando a todo el mundo y que también queremos demostrar", añadió.

Finalmente, Merino reconoció que "es una barbaridad la cantidad de jugadores de calidad que tiene este país" y que "genera, que siguen subiendo, que se mantienen en la élite".

Muchas lesiones en esta ventana, parece que faltan todos los cracks, pero la gente que entra sigue haciéndolo igual de bien o mejor", defendió.

"Ese es el oro que tiene este país con los futbolistas que saca, y el mérito que tiene también venir a estas convocatorias. Yo me siento un privilegiado de poder haber venido tantas veces seguidas, porque sé la dificultad que tiene y hay que estar a un nivel muy alto para que te den la oportunidad", concluyó.