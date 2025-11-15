Fútbol/Selección.- Mikel Oyarzabal: "Intento estar siempre en el sitio, lo mejor colocado posible"

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

El jugador de la selección española Mikel Oyarzabal confesó que intenta "siempre estar lo mejor colocado posible" para seguir ayudando con goles, como este sábado con un doblete a Georgia (0-4), mientras "la selección vaya para arriba".

"Estoy contento de poder ayudar, de estar aquí. Si puedo hacerlo con goles, bien, si es de otra manera, lo importante es el equipo, y que la selección vaya para arriba", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después del duelo en Tiflis.

Oyarzabal reconoció su buen momento de cara al gol. "Feliz, siempre que se pueda ayudar de esta manera un poco más contento, pero cuando no toque así, intentar estar siempre disponible para que el equipo vaya para arriba. Me ha tocado así, he tenido otra en la primera parte que el portero me la ha sacado bien. Es intentar estar siempre en el sitio, lo mejor colocado posible por si llega el balón intentar aprovecharlo", afirmó.

Por otro lado, el jugador de la Real Sociedad confesó que, hasta que no sea matemático, no pueden celebrar la clasificación para el Mundial. "Se tiene que torcer mucho la cosas pero preferimos esperar, asegurarlo hasta el último momento. Todos los partidos son muy complicados, incluso el de hoy", comentó.

"Desde fuera se pone la etiqueta de partido sencillo y hay que darle la importancia que merece, nadie regala nada. Vamos a intentar cerrar esta clasificación intentando ganar, como hasta ahora, manteniendo la portería a cero, son importantes estas sensaciones de cara a lo que luego viene", añadió.

"Nosotros nos centramos en el día a día, intentar aprovechar cada día que venimos aquí, sabemos de la dificultad que tiene. Los datos y lo individual luego sale, pero nosotros nos centramos en el equipo. Intentar alargar esta racha tan buena a nivel de equipo", terminó.